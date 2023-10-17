VIDEO: Momento en el que un comando se lleva a joven en Tlaquepaque, Jalisco

Un vecino de la colonia Santa María en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco grabó el momento en el que un joven fue subido a la fuerza a una camioneta el sábado 14 de octubre, por hombres fuertemente armados.

En la imagen se ve a varios sujetos armados quienes después de subir al joven a la camioneta, abordan el vehículo y huyen a toda velocidad por la calle de terracería.

Presuntamente, no es el primer hecho criminal de este índole que se registra en la zona y al parecer en contra de la misma familia, de acuerdo con los mismos vecinos.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia de Estado del estado de Jalisco confirmó que se abrió una carpeta de investigación por este hecho, sin dar más detalles sobre las indagatorias.

La zona cuenta con distintas cámaras de seguridad que ayudarán a las autoridades a identificar a la víctima y sus captores.

Difunde video de levantón de joven

En el video captado por un vecino de la colonia Lomas de Santa María el pasado sábado se observa una presunta privación de la libertad.

En la imagen se observa a varios sujetos fuertemente armados quienes suben a un joven a una camioneta en color negro sobre la calle Agustín Melgar en San Pedro Tlaquepaque. Inmediatamente después todos abordan el vehículo y huyen a toda velocidad.

Un vecino que fue testigo de lo ocurrido, recuerda: "uno traía un cuerno de chivo, el otro traía una pistola y el otro también una pistola".

Fue sobre la calle Agustín Melgar donde se registró esta presunta privación de la libertad hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima".

Los testigos y vecinos de la zona indican que no es el primer hecho criminal de este índole que se registra y al parecer en contra de la misma familia.

"Al primer hermano se lo llevaron, el segundo hermano lo mataron y este también ya son tres. El hermano también se lo llevaron de aquí y jamás apareció y al otro hermano lo mataron afuera de su casa", recordó otro vecino.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por este hecho y la zona cuenta con distintas cámaras de seguridad que ayudarán a las autoridades a identificar a la víctima y sus captores.

Madre buscadora pide liberación de "Omar"

Una madre buscadora difundió el video del secuestro del joven de quien dijo se llama "Omar", aunque no da más detalles.

La mujer pide a quienes se llevaron al joven que lo liberen: "Le suplico a quienes ayer levantaron a Omar en la colonia Lomas de Santa María en Jalisco que por favor lo liberen. No dejen que su humanidad muera entre el recuerdo de que a alguien le arrebataron a su hijo. No queremos ni justicia ni verdad, les rogamos piedad".

Y con este mensaje acompañó el video del secuestro.

Le suplico a quienes ayer levantaron a Omar en la colonia Lomas de Santa María en Jalisco que por favor lo liberen



No dejen que su humanidad muera entre el recuerdo de que a alguien le arrebataron a su hijo. No queremos ni justicia ni verdad, les rogamos piedad!#PiedadParaOmar pic.twitter.com/YLXQG9Vbkj — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 16, 2023



