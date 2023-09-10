VIDEO: Comentarista deportivo muestra por error a su amante durante transmisión en vivo

Juan Francisco Rueda, un comentarista deportivo, exhibió por error a su amante desnuda durante una transmisión en vivo y todo quedó grabado en televisión nacional. El video rápidamente se volvió viral.

Rueda es un periodista deportivo originario de Ecuador, que viajó a Argentina para cubrir el partido de eliminatorias de cara al Mundial 2026 entre su selección y la albiceleste.

Durante una transmisión en vivo, sus colegas hicieron un enlace con él, sin embargo estaba a contraluz y no se podía ver bien en la cámara, por lo que los otros dos periodistas le pidieron que se volteara.

Un reportero sin querer enfoca a su amante en un hotel de Argentina 💀💀💀💀 pic.twitter.com/0Vm0B4tItL — Usuarios siendo domados (@sindicatodedom4) September 7, 2023

Sin embargo, el comentarista en lugar de cambiarse él de lugar, movió la cámara del celular cambiando la frontal por la trasera, por lo que se vio a una mujer cubierta con una toalla blanca que se estaba vistiendo en el cuarto de un hotel.

Unos de sus compañeros le avisó que había “alguien desnudo” y le pidió que tuviera cuidado y cambiara la imagen; de inmediato sacaron a Juan Francisco Rueda de la transmisión mientras los otros dos comentaristas se reían de la situación.

Después de unos segundos, le preguntaron si ya estaba listo para volver a entrar a la transmisión sin ningún problema.

Mujer exhibida por comentarista deportivo responde en redes

La mujer que fue exhibida accidentalmente por el comentarista Juan Francisco Rueda respondió a los comentarios de redes sociales con una fotografía, luego de que el video se volviera viral.

“Hay cosas que nunca cambiarán en la vida. Fin del comunicado”, escribió la mujer, identificada como Romina Riera, para acompañar una fotografía de ella cuando era niña, envuelta en una toalla.

Hay cosas que nunca cambiarán en la vida



Fin del comunicado…🌚🌝 pic.twitter.com/7IKm801NZy — romina riera (@rominariera11) September 7, 2023

Romina también es una profesional deportiva, al igual que el comentarista que la exhibió por accidente en el cuarto de un hoteles Argentina, incidente, que pareció no afectarle a ella, ya que se mostró divertida en las redes sociales.