VIDEO: Conductor borracho atropella a pareja de adultos mayores y los mata en Ecuador

Una pareja de adultos mayores fue atropellada por un conductor borracho que manejaba una camioneta negra. El incidente causó conmoción en Ecuador, donde ocurrió el fatal suceso, y en el mundo.

El accidente fue grabado por una cámara de seguridad colocada en la avenida de Ríobamba; el video se volvió viral rápidamente en redes sociales por la crudeza de las imágenes.

En el clip se puede observar a una mujer y un hombre, ambos de la tercera edad, sobre la banqueta, al lado de dos postes, en el suelo tenían varios paquetes. Tras unos segundos, le hicieron la parada a un taxi, el cual se detuvo para subirlos.

Imágenes FUERTES.



Una pareja de adultos mayores murió después de que un conductor en estado de ebriedad los atropellara mientras subían a un taxi.



Después de ver lo que provocó el HDP huyó corriendo 🤬 Ocurrió en Ecuador. pic.twitter.com/Q16kIHHm2b — Roberto Ruiz (@roberto_ruizg) July 25, 2023

Entre los dos levantaron todas sus cosas del piso para subirlas al auto; sin embargo, antes de hacerlo una camioneta negra se subió a la banqueta y atropelló a la pareja de adultos mayores.

El impacto fue tan fuerte, que la mujer salió volando varios metros hacia adelante, el hombre quedó detrás del taxi, el cual también terminó arriba de la banqueta y los dos postes de luz fueron derribados por el golpe de la camioneta.

El conductor, que iba en estado de ebriedad salió de la camioneta y se dio a la fuga al darse cuenta de la gravedad de lo que había provocado, su acompañante, prefirió quedarse en el auto.

Detienen a conductor borracho que atropelló y mató a pareja de la tercera edad

De acuerdo con el medio local Ecuavisa, la Fiscalía General del Estado detuvo al conductor borracho involucrado en el accidente que dejó muerta a una pareja de la tercera edad, por lo que será procesado por el delito de muerte culposa.