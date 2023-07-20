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VIDEO: Conductor ucraniano borracho atropella a una mujer y la lanza varios metros

Un conductor ucraniano borracho que huía de la policía atropelló a una mujer y la lanzó varios metros en el aire, la joven murió instantáneamente.

Conductor ucraniano borracho atropella a una mujer y la lanza varios metros

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Un terrible accidente conmocionó a Polonia, cuando un conductor ucraniano borracho atropelló a una mujer de 21 años de edad y la mató. El momento fue captado por la cámara de seguridad de una casa.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Crónica Policial, el ciudadano ucraniano conducía en estado de ebriedad y era perseguido por la policía, por lo que manejaba a exceso de velocidad.

En las imágenes se ve como el conductor manejaba tan rápido que perdió el control de su auto y atropelló a una mujer que iba caminando sola por la calle, la víctima era la única persona en la zona.

El impacto fue tan fuerte que la mujer salió volando varios metros, incluso pasó por arriba del cerco de una casa y su cuerpo quedó tendido en el patio del hogar. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la joven murió instantáneamente.

La policía de Polonia detuvo al conductor ucraniano borracho que atropelló a una mujer

El periódico local Wroclawska detalló que el accidente ocurrió en la región de Legnica, alrededor de las 7:00 de la mañana (tiempo local); a esa hora la policía recibió una llamada sobre un hombre ebrio que conducía un auto.

Los uniformados dieron con él y le pidieron que se detuviera, no obstante el conductor ucraniano aceleró para tratar de huir de la policía.

“El conductor, incumpliendo las normas de tránsito , condujo imprudentemente hacia la urbanización Sienkiewicza”, dijo al medio local el comisario Jagoda Ekiert de la Jefatura de Policía Municipal en Legnica.

En su huida atropelló a la joven y chocó contra otros vehículos estacionados, por lo que se detuvo y las autoridades pudieron arrestarlo. Ahora enfrentará cargos por manejar alcoholizado, a exceso de velocidad y homicidio.