VIDEO: Conductor ucraniano borracho atropella a una mujer y la lanza varios metros

Un terrible accidente conmocionó a Polonia, cuando un conductor ucraniano borracho atropelló a una mujer de 21 años de edad y la mató. El momento fue captado por la cámara de seguridad de una casa.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Crónica Policial, el ciudadano ucraniano conducía en estado de ebriedad y era perseguido por la policía, por lo que manejaba a exceso de velocidad.

En las imágenes se ve como el conductor manejaba tan rápido que perdió el control de su auto y atropelló a una mujer que iba caminando sola por la calle, la víctima era la única persona en la zona.

Polonia: Un ciudadano ucraniano que conducía borracho y era perseguido por la policía, embiste y mata una mujer de 21 años 😲😮 pic.twitter.com/hpgj90RJTs — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) July 19, 2023

El impacto fue tan fuerte que la mujer salió volando varios metros, incluso pasó por arriba del cerco de una casa y su cuerpo quedó tendido en el patio del hogar. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la joven murió instantáneamente.

La policía de Polonia detuvo al conductor ucraniano borracho que atropelló a una mujer

El periódico local Wroclawska detalló que el accidente ocurrió en la región de Legnica, alrededor de las 7:00 de la mañana (tiempo local); a esa hora la policía recibió una llamada sobre un hombre ebrio que conducía un auto.

Los uniformados dieron con él y le pidieron que se detuviera, no obstante el conductor ucraniano aceleró para tratar de huir de la policía.

“El conductor, incumpliendo las normas de tránsito , condujo imprudentemente hacia la urbanización Sienkiewicza”, dijo al medio local el comisario Jagoda Ekiert de la Jefatura de Policía Municipal en Legnica.

En su huida atropelló a la joven y chocó contra otros vehículos estacionados, por lo que se detuvo y las autoridades pudieron arrestarlo. Ahora enfrentará cargos por manejar alcoholizado, a exceso de velocidad y homicidio.