VIDEO: Denuncian que boyas antiinmigrantes en el río Bravo tienen sierras

En un intento por frenar el paso ilegal de personas a Estados Unidos, el gobierno de Texas, instaló boyas antiinmigrantes que flotan en el río Bravo; ahora, los legisladores demócratas denunciaron que estos artefactos contienen sierras, lo que las hace “peligrosas e inhumanas”.

Tras la instalación de las boyas, el presidente estadounidense, Joe Biden, demandó al estado de Texas por colocar la barrera sin autorización del gobierno federal, con lo que exigieron al gobernador Greg Abbot quitar las boyas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también mostró su descontento con la medida de Texas y la calificó de “ser una violación contra la soberanía”, por lo que pidió que se eliminaran.

¿Boyas antiinmigrantes en río Bravo tienen sierras?

Legisladores demócratas denunciaron que en medio de las boyas antiinmigrantes que flotan en el río Bravo hay sierras filosas que representan un grave peligro para las personas que buscan cruzar por esa región, incluso mostraron algunos videos.

Joaquín Castro, congresista demócrata de Texas, compartió un video de varias boyas en el parque de Eagle Pass, las cuales no han sido instaladas, pero mostró que en medio de ellas hay sierras, por lo que su colocación podría provocar serios accidentes.

Everyone needs to see what I saw in Eagle Pass today.



Clothing stuck on razor wire where families got trapped. Chainsaw devices in the middle of buoys. Land seized from US citizens.



Operation Lone Star is barbaric — and @GovAbbott is making border communities collateral damage. pic.twitter.com/PzKyZGWfds — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) August 8, 2023

“Todos necesitan ver lo que vi hoy en Eagle Pass. Ropa atrapada en alambre de púas donde las familias quedaron atrapadas. Dispositivos de sierra en medio de boyas. Tierras confiscadas a ciudadanos estadounidenses”, indicó Castro.

La congresista Sylvia García también compartió un video en el que mostró las boyas y las sierras que se encuentran en medio de éstas. Dijo sentirse consternada por las “continuas tácticas crueles e inhumanas empleadas por Greg Abbot”.

Appalled by the ongoing cruel and inhumane tactics employed by @GovAbbott at the Texas border. The situation's reality is unsettling as these buoys' true danger and brutality come to light. We must stop this NOW! pic.twitter.com/XPc4C8Tnl0 — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) August 8, 2023

Añadió que “la realidad de la situación es inquietante a medida que salen a la luz el verdadero peligro y la brutalidad de estas boyas. ¡Debemos parar esto YA!”

Hombre muere en boyas antiinmigrantes en el río Bravo

Hace unos días, encontraron el cuerpo de una persona muerta que quedó atrapada en medio de las boyas antiinmigrantes en el río Bravo. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana realizó la recuperación del cuerpo y su identificación.

Tras el incidente, la cancillería aprovechó para reiterar su rechazo a las boyas instaladas por el gobierno de Texas para impedir el paso de los migrantes, lo que provocó la muerte de uno.