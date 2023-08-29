VIDEO: Madre se reencuentra con su hijo robado hace 42 años en la dictadura chilena

Jimmy Lippert Thyssen y María Angélica González son una madre y un hijo robado que se ven por primera vez en 42 años, ambos se abrazaron y lloraron emocionados por conocerse tras haber sido separados durante la dictadura chilena.

El propio Jimmy compartió la trágica historia de cómo fue robado antes de que madre pudiera conocerlo y quien creyó todos estos años que estaba muerto; cuando realmente fue dado en adopción de manera ilegal y fuera del país.

“Fui secuestrado al nacer y le dijeron (a su mamá) que había muerto. Cuando preguntó por mi cuerpo, le dijeron que había desaparecido. Y por eso nunca nos hemos abrazado, hoy será la primera vez que nos vamos a barazar”, relató Lippert entre lágrimas.

Al llegar a Chile, su país natal, acompañado de su esposa e hijas, fue a casa de su madre para encontrarse con ella, con quien se unió en un largo abrazo mientras ambos lloraban de la emoción.

“Es un milagro, es un verdadero milagro. Cuando supe que estaba vivo no lo podía creer. Yo dije ‘no puede ser, cómo es posible’. Lo que era muy doloroso, una pena, me decía que estaba vivo”, contó María Angélica.

La familia celebró el regreso de Lippert, un hijo robado al nacer durante la dictadura chilena, con una fiesta de cumpleaños, por todas las que pasó separado de su mamá, de sus hermanos, y el resto de sus familiares.

¿Por qué robaban bebés durante la dictadura chilena?

En 1973, el gobierno democrático de Salvador Allende fue derrocado por un golpe de estado, quedando Augusto Pinochet al frente del país bajo un régimen militar que se prolongó hasta 1990, durante todos esos años se cometieron graves delitos y violaciones a los derechos humanos.

Además de asesinatos, el robo de bebés en Chile fue de los casos más polémicos durante la dictadura chilena. Miles de niños fueron dados en adopción de manera ilegal. Algunos pertenecían a familias ricas que buscaban cuidar su reputación; pero la mayoría eran robados a mujeres humildes.

Autoridades de Chile, sacerdotes, monjas, médicos y enfermeras estaban coludidos en este siniestro plan de robo de niños para darlos en adopción, ya que resultaba muy lucrativo.

