Parecía secuestro en calles de Tlalpan, pero fue detención

Lo que en un video parecía un secuestro resultó ser un operativo policiaco para la detención de una persona a la que finalmente dejaron ir porque no había motivo para llevarla ante el Ministerio Público. Los hechos ocurrieron el 4 de junio en el kilómetro 21 de la carretera México Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, precisó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en una tarjeta informativa.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a por lo menos siete elementos del área de investigación de la SSC quienes encajonaron con tres automoviles, dos adelante y uno atrás, a una camioneta color blanco para impedir que el chofer escapara.

En las imágenes se observa que los agentes iban armados, vestidos de civil y autos sin balizar; obligaron al chofer de la camioneta a descender. Tres policías se lo llevaron hasta uno de los autos, lo subieron en la parte trasera izquierda y se lo llevaron.

Los policías capitalinos regresaron a sus vehículos, el automóvil donde iba el detenido se alejó, junto el coche rojo de los investigadores y en el lugar se quedó solo la camioneta blanca y el tercer auto policiaco que estaba atrás.

Al parecer, los policías no podían echar a andar la camioneta y cambiaron de conductor al tiempo que un hombre en motocicleta se les emparejó del lado del volante, primero junto al auto y luego junto a la camioneta.

Al conductor de una camioneta se lo llevaron hasta que decidieron soltarlo porque no había elementos delictivos en su contra.

El @CNAC_GN tomó conocimiento del #video que este miércoles subieron a #internet vecinos de #Tlalpan, en el que se ve a varios sujetos en tres automóviles cerrarle el paso a una camioneta y llevándose a la fuerza al conductor.



Según reportes, ocurrió en el kilómetro 21 de la… pic.twitter.com/uPQ3JKVREC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

La detención fue en seguimiento a una denuncia por agresión a policías

La Policía capitalina informó que la detención fue en seguimiento a una denuncia del 31 de mayo en la que otros policías dijeron haber sido agredidos por el chofer de esa camioneta blanca.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el tripulante de dicha unidad amenazó a los uniformados y posteriormente aceleró la marcha, por lo que a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia se le dio seguimiento y se solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo.

Fue el 4 de junio cuando los oficiales localizaron e interceptaron la camioneta, bajaron al chofer y le realizaron una entrevista derivado del reporte de agresiones y amenazas.

El conductor, de 38 años de edad, dijo que el 31 de mayo se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados a quienes les solicitó algunos datos de identificación del Jefe de Sector y otros policías, sin embargo no causó ningún daño.

Después de la entrevista, al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad, puntualizó la SSC.