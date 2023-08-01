VIDEO: Dramático rescate tras inundaciones en China

Un dramático rescate se vivió en la ciudad de Chongqing, China, cuando una mujer fue arrastrada por la corriente de las inundaciones en la región. Por fortuna, un transeúnte escuchó sus gritos de auxilio y logró salvarla.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad, en las imágenes se ve cómo la mujer estaba flotando en el agua y aunque trataba de ponerse de pie, la fuerza de la corriente se lo impedía.

La anciana logró detenerse gracias a un aire acondicionado que estaba en la pared, comenzó a gritar con fuerza hasta que un hombre la escuchó y la ayudó a salir con vida de en medio de la inundación.

Se registran lluvias récord en China por tifón Doksuri

Los restos del tifón Doksuri provocaron lluvias récord en varias ciudades de China durante el fin de semana, siendo las más afectadas Chongqing y Beijing, donde viven más de 22 millones de habitantes.

La lluvia implacable transformó las carreteras en los suburbios del oeste de Beijing en ríos, matando al menos a dos personas y atrapando a cientos, a pesar de que decenas de miles de habitantes fueron evacuados durante la noche de sus hogares.

El tifón Doksuri, es considerado una de las tormentas más fuertes que azotó a China en años, y aunque se debilitó a medida que avanzaba tierra adentro, las autoridades advirtieron que persistían los riesgos de nuevas inundaciones y otros desastres geológicos.

Los bomberos rescataron a decenas de personas que quedaron atrapadas en sus automóviles o casas, mientras que otras más tuvieron que ser evacuadas de sus hogares por las fuertes lluvias e inundaciones.

De acuerdo con las autoridades de China, más de 800 mil personas en la provincia de Fujian se vieron afectadas por el tifón Doksuri. La ciudad de Fuzhou suspendió el servicio de metro debido a que las estaciones estaban inundadas.