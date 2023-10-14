VIDEO: Hombre ataca con una jeringa a mujeres en la calle, en Ecuador

En Santo Domingo, Ecuador, un hombre atacó a mujeres con una jeringa cuando caminaban por la calle y pasaban cerca de donde estaba parado. El momento quedó grabado en cámaras de seguridad.

En las imágenes, que ya se volvieron virales en las redes sociales, se ve a un hombre parado sobre la banqueta, de pronto pasó una mujer y el sujeto se acercó y la atacó con la jeringa en el abdomen. La chica solo puso su mano para tratar de defenderse y siguió caminando.

El atacante se quedó parado en el mismo lugar esperando a su siguiente víctima. Unos segundos más tarde, pasó una familia, adelante caminaban unos hombres y detrás iba una mujer.

Un hombre ataca con una jeringa a varias mujeres que transitan en una calle de Ecuador. Se desconoce si la jeringa estaba contaminada 😟😮 pic.twitter.com/w6wZiWQWiM — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) October 14, 2023

El sujeto tomó por sorpresa a la mujer y la atacó con una jeringa; sin embargo, no se imaginó que los acompañantes de ella tomarían represalias por sus actos.

Uno de los hombres que acompañaba a la víctima se regresó y golpeó en la cara al sujeto, por lo que éste perdió el equilibrio y se cayó; una vez en el suelo, el joven pateó en repetidas ocasiones al atacante, quien no se podía levantar.

Aunque el chico quería seguir pegándole, la mujer agredida y sus demás acompañantes lo detuvieron y trataron de tranquilizarlo, mientras el sujeto se levantaba y huía del lugar.

Ataques con jeringas alrededor del mundo

Este no es el primer caso en el mundo donde se reportan ataques con jeringas, incluso, en 2022, en España,se volvió un acto constante, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir debido a la gravedad de los actos.

En enero pasado, en Perú también se reportó el ataque con jeringa por parte de una mujer en un paradero de autobuses. No obstante, en esta ocasión, la jeringa contenía un líquido desconocido.