VIDEO: Coche cae al lago con una adolescente adentro y arrastra a su padre

Momentos de angustia vivieron en el estado de Madhya Pradesh, cuando un coche cayó desde un pequeño risco hasta un lago con una adolescente adentro, mientras que el padre fue arrastrado en un intento por rescatar a su hija.

El video se publicó en redes sociales y rápidamente se volvió viral por lo impactante de las imágenes, donde se ve cómo el auto se encuentra mal estacionado en el risco, de pronto éste cayó y arrastra a otro hombre, quien también se desplomó.

Varias personas se lanzaron al agua para salvar a la adolescente atrapada en el auto y al padre que estaba a unos metros del coche y se estaba ahogado.

Un joven dejó sus cosas en el suelo y se arrojó hacia donde estaba el padre para socorrerlo y llevarlo hasta unas piedras, para que el hombre se pudiera detener. Mientras que otros chicos más nadaron hasta el vehículo y ayudaron a sacar a la adolescente del vehículo.

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Picnickers Youth Of Bharat saved a father-daughter from drowning after a car fell into Lodhia Kund waterfall near Indore, #MadhyaPradesh



#Pappu #Chandrayaan3 #ElvishArmy𓃵 Raghav Chadha LAYOVER IS COMING pic.twitter.com/I5Galqo9pL — Jyoti Singh (@Jyoti789Singh) August 8, 2023

Afortunadamente padre e hija fueron rescatados y todo quedó solo un susto tanto para ellos como para los testigos que se encontraban en el lugar y ayudaron a su rescate.

El accidente ocurrió en la cascada Lodhiya Kund, un popular lugar turístico a donde decenas de personas acuden cada fin de semana para realizar días de campo gracias a su espectacular paisaje.

¿Por qué cayó el coche al agua?

De acuerdo con medios locales que citaron a las autoridades, el auto estaba mal estacionado, ya que se encontraba muy a la orilla del risco, lo que provocó que las llantas se resbalaran y cayera el coche al agua.