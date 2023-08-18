VIDEO: Conductor amarra a un ladrón a su auto y lo arrastra por la calle en Uruguay

Un conductor fue detenido por las autoridades cuando llevaba maniatado y arrastrando en su auto a un supuesto ladrón por las calles de Montevideo, capital de Uruguay.

De acuerdo con el medio El País, quien citó al Ministerio de Interior de Uruguay, el hecho ocurrió el pasado 24 de junio, cuando la policía recibió varias llamadas de emergencia que denunciaban el acto.

Los uniformados acudieron a la zona para verificar lo que ocurría, y encontraron que un conductor llevaba maniatado y amarrado a su auto a un hombre y avanzaba a toda velocidad con éste arrastrando.

Las autoridades trasladaron al supuesto ladrón a un hospital con politraumatismos graves y arrestaron al dueño del vehículo.

▶️ TREMENDO | 😱



😖Un joven ató a su auto a un ladrón y lo arrastró por 8 cuadras porque lo descubrió robando sus pertenencias.



❌El chico quiso hacer “justicia” por mano propia, pero quedó detenido.



📍Montevideo, Uruguay. pic.twitter.com/9oYEjIVLWV — DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 17, 2023

Video de conductor arrastrando a un ladrón

En redes sociales se volvió viral el video del momento en el que el conductor lleva arrastrando a un ladrón por las calles de Uruguay. En las imágenes se ve cómo pasa un auto a toda velocidad por una calle de terracería, detrás va un hombre amarrado al vehículo.

Según medios locales, el ladrón trató de robar sus pertenencias, el conductor se defendió e hizo justicia por su propia mano, hasta que fue arrestado por la policía de Montevideo.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, donde se dieron cuenta que no contaba con antecedentes penales; no obstante el presunto delincuente si tenía antecedentes por robo.