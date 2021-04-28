VIDEO: Enfermera toca la guitarra para enfermos de Covid-19 en Canadá

En medio de la pandemia han surgido momentos emotivos, como el que protagonizó una enfermera que tomó su guitarra e interpretó un tema compuesto por ella, para darles un poco de alegría a los enfermos de Covid-19.

Un video que se volvió viral en redes sociales, muestra a Amy-Lynn Howson, una enfermera del hospital de Ottawa, Canadá, dando un mensaje de esperanza a los pacientes, por medio de su voz y su emotiva interpretación de “No estás solo”.

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El tema lo escribió hace cuatro años, cuando una de sus amigas estaba luchando con algunos problemas de salud mental, lo que la hizo recordar sus propias luchas y las que enfrentan los pacientes con Covid-19.

“A veces la gente no tiene las respuestas para decirte cómo arreglar las cosas o cómo mejorar”, declaró la joven durante una entrevista con un medio local.

Cuando “alguien está contigo y se ha sentado a tu lado” puede cambiar tu vida, reconoció la enfermera y dijo que estar en cuidados intensivos ha sido un reto porque ha visto la soledad en la que están algunos pacientes.

This is Amy-Lynn. An endoscopy nurse at The Ottawa Hospital, who has recently been redeployed to the ICU.

Here she is with a beautiful song for our patients... “You are not alone”.



Thank you for lifting our spirits, Amy-Lynn! 💙#StrongerTogether pic.twitter.com/Xn11mNr44D — The Ottawa Hospital (@OttawaHospital) April 24, 2021

Enfermera quería compartir mensaje con los enfermos de Covid-19

“En cuidados intensivos me he dado cuenta de lo duras que han sido las cosas y he visto lo solos que estaban los pacientes. Pensé que si no lo hacía ahora, no habría mejor momento para empezar a reconfortarlos de la forma en que puedo hacerlo”, añadió.

Howson, quien ha trabajado durante nueve años como enfermera, aseguró que se había dado cuenta que ese era el momento para cantar la canción que le compuso a su amiga y el hospital donde trabaja se encargó de subir el video a las redes sociales.

“¿Cuándo hay un mejor momento para comenzar a brindarles consuelo a los pacientes de la manera que puedo?”, declaró la joven, quien se sintió motivada para llevar un poco de esperanza a las personas que tratan de recuperarse de Covid-19.

La joven enfermera, quien normalmente trabaja en el hospital de Ottawa haciendo endoscopias, fue trasladada al área de cuidados intensivos debido a que el número de ingresos de personas contagiadas de Covid-19 aumentó.

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