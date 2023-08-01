VIDEO: Equilibrista rompe insólito récord al caminar entre dos torres de Qatar

Si eres una persona con miedo a las alturas o vértigo, la recomendación es no ver el siguiente video, pues un equilibrista originario de Estonia batió un récord mundial al caminar 150 metros entre las Torres Katara, una de las edificaciones emblemáticas de Qatar, la cual se caracteriza por su altura de 211 metros y con una forma de media luna.

Se trata de Jaan Roose, un profesional en la materia, quien tuvo que soportar y lidiar con el intenso viento que pasa en esta región y en especial a esta altura, pero que también tuvo que soportar con las rachas que genera la arquitectura del rascacielos, por lo que el evento le dio la vuelta al mundo en redes sociales.

Así es el video del equilibrista que caminó 150 metros entre las Torres Katara de Catar

El video fue presumido por la propia oficina de turismo de Qatar, quienes describieron su destreza como un "dominio del desafiante deporte", ya que actualmente Jaan Roose es campeón mundial en slackline, como son denominadas este tipo de pruebas.

"Jaan se elevó sobre el resplandeciente paisaje nocturno de Qatar a una altura impresionante de más de 185 metros, convirtiéndose en su slackline urbano más alto, equilibrándose a lo largo de la línea de 150 metros y mostrando su dominio del desafiante deporte", escribió Visit Qatar en sus redes sociales, donde difundieron el fragmento.

Equilibrista atravesó dos Torres de Catar entre la noche y el amanecer

Como se puede ver en las imágenes, la caminata empezó al atardecer, prácticamente con la noche encima, y terminó hasta la mañana siguiente, por lo que el equilibrista estonio dejó imágenes impactantes del cielo de Qatar y sus otros rascacielos, quienes junto a la tira led que iluminó su camino, le dieron un toque especial a todo recorrido.

Roose tuvo que cruzar en medio condiciones de viento racheado, por lo que al terminar el recorrido, afirmó: "por metro caminado, esta línea fue la más difícil de mi vida", sentenció el joven, quien aseguró que ya se encuentra entre sus caminatas más intensas y la más larga de todas.

¿Quién es Jaan Roose y qué es el slackline?

Jaan Roose es un slackliner de Estonia que tiene 31 años. Se presume como un tres veces campeón mundial del deporte y con experiencia desde que tenía 18 años, tiempo en el que ha desarrollado no solo la caminata sobre la cuerda, sino todas las acrobacias que exige este deporte.

El slackline se define como una disciplina de equilibrio, la cual consiste en caminar sobre una cinta plana de 5 centímetros que está sujetada entre dos puntos. Tiene su origen desde los años 80 y hoy en día recibe el apoyo de múltiples marcas, las cuales organizan campeonatos mundiales para reconocer a los mejores.

