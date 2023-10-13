VIDEO: Extorsionadores disparan contra una tienda en Iztapalapa y amenazan: “Segunda llamada”

Momentos de pánico quedaron grabados por las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), donde al menos dos presuntos extorsionadores armados llegaron y dispararon contra el comercio, donde se encontraban dos mujeres.

El video tiene mayor impacto con sonido, pues se escuchan claramente las detonaciones por parte de los delincuentes, a quienes se les escucha decir algo relacionado con una advertencia, aparentemente contra los propietarios o administradores del local.

De inmediato fueron relacionados con una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas contra comercios, una práctica común en varias parte de la CDMX y que funcionan a partir de la intimidación. Se les catalogó de esta forma debido a que los extorsionadores llegaron gritando que se trata de una "segunda llamada".

Video del ataque de presuntos extorsionadores contra una tienda en Iztapalapa

EXT0RSIONAD0RES ABREN FUEG0 CONTRA UN COMERCIO 🤯🎥🔴



En el siguiente #video se puede observar a dos ext0rsi0nad0res, que ingresaron disparando a un tienda para exigir una cuota, el hecho se registró en calles de la Alcaldía #Iztapalapa, #CDMX #seeguridad #DerechosHumanos pic.twitter.com/uN4exfjHVt — Elizabeth Serrano (@Lizzie_Serrano9) October 12, 2023

De acuerdo con las imágenes, el suceso habría ocurrido el pasado 16 de junio alrededor de las 11:30 de la noche. Al interior se puede observar cómo están las dos mujeres platicando, cuando de repente aparecen los dos hombres con el casco puesto, ya que aparentemente venían en motocicleta.

El primer disparo es casi simultáneo a su llegada a la tienda de abarrotes, lo que provoca que las dos trabajadoras se espanten y queden totalmente paralizadas. Segundos después se escucha el siguiente disparo contra el lugar, para después dar el siguiente mensaje.

"Hijos de su p*** madre, por si no oyeron la p*** llamada perros, he, los voy a volar a la v***!", para después concluir: "¡Segunda llamada!" y retirarse del comercio ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa.

El video dura apenas 22 segundos y se puede ver cómo uno de los extorsionadores se acerca a una de las mujeres que estaba dentro y le quita algo de las manos, lo que deja a la persona afectada todavía más petrificada. Al retirarse los extorsionadores, las dos personas se miran a sí mismas y todo se queda en silencio durante otros segudnos.