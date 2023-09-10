¡Solo tenían 20 años! Falla en elevador turístico de Bali provoca muerte de 5 jóvenes

Cinco trabajadores de un establecimiento de lujo, ubicado en Bali, vivieron momentos de pánico y terror luego de que una falla en cable del elevador ocasionará el colapso del mismo y terminará por provocar su muerte.

Los hechos quedaron captados mediante video, en donde se observa que los jóvenes, de entre 19 y 24 años, murieron segundos después de suscitarse el impacto del elevador.

¡Precaución! Falla en elevador de Bali dejó 5 jóvenes muertos

Las víctimas se tratan de Ni Luh Superningsih, de 20 años; Kadek Hardiyanti, de 24; Kadek Yanti Pradewi, de 19; Sang Putu Bayu Adi Krisna, de 19, y Wayan Aries Setiawan, de 23, quienes trabajaban en un complejo turístico de lujo ubicado en la provincia de Bali.

El accidente se registró durante la tarde del pasado viernes 1 de septiembre, cuando los trabajadores se disponían a tomar el ascensor para cumplir con sus labores; sin embargo, una falla en uno de los cables ocasionó el desplome del elevador, distinguido por sus paredes de cristal y una excéntrica inclinación de 35 grados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la falla mecánica se habría originado por un exceso del peso sugerido, lo que ocasión la caída violenta del ascensor desde aproximadamente 100 metros de altura.

🛑 Cinco trabajadores de un hotel perdieron la vida luego de desplomarse un elevador debido a una falla; ocurrió en #Bali, Indonesia. pic.twitter.com/2g95Nb85MA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2023

Familia de trabajadores muertos fueron indemnizados con 4 mil dólares

El caso de los jóvenes de Bali cobró gran relevancia a nivel internacional luego de que se difundiera, por medio de redes sociales, que la familia de los trabajadores había sido indemnizada con solo 4 mil dólares, dinero que fue entregado a condición de que no emprendan acciones legales contra el establecimiento.

La noticia fue sorprendente para muchos internautas, ya que acusan que el complejo turístico en el que trabajaban los jóvenes recibe diariamente cientos de visitantes que buscan hospedarse en el lugar por la atención de lujo que se les brinda.

En entrevista para medios locales, uno de los familiares de las víctimas han apuntado que "aunque demandemos, nuestros hijos no volverán", razón por la que se decidió aceptar la inseminación sin más.