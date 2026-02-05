¡Hasta con tanque! Así fue la detención del alcalde Tequila, Diego “N” (VIDEO)

Las autoridades del estado de Jalisco han fijado una postura oficial tras la detención del alcalde de Tequila . Desde la capital de la entidad, específicamente en las instalaciones del Palacio de Gobierno, el secretario general Salvador Zamora encabezó un encuentro con los medios de comunicación para esclarecer las medidas administrativas y de vigilancia que se implementarán a raíz de la captura de la figura pública identificada como Diego “N”.

La administración estatal colabora en cuatro expedientes de investigación por acusaciones graves

Durante su intervención, el funcionario estatal subrayó que la administración estatal se encuentra colaborando activamente con los órganos de justicia encargados de las indagatorias. Según la información proporcionada por el secretario general, el caso no se limita a un solo incidente, sino que el señalado enfrenta actualmente cuatro expedientes de investigación abiertos.

Estos procesos legales abarcan diversas acusaciones; uno de ellos está vinculado con una compañía productora de la bebida regional, mientras que los otros tres casos derivan de denuncias presentadas por legisladoras, quienes acusan presuntas conductas relacionadas con el hostigamiento y la violencia basada en el género .

VIDEO: Así fue la detención del alcalde de Tequila

Las fuerzas del orden llevaron a cabo el aseguramiento de Diego “N”, edil de Tequila, mediante un operativo estratégico en territorio jalisciense. Esta acción representa uno de los movimientos clave dentro de la Operación Enjambre, orientada a desarticular redes de colaboración delictiva en la región.

🚨 Así fue el operativo para lograr la captura de Diego “N”, presidente municipal de #Tequila, #Jalisco, como parte de la #OperaciónEnjambre. pic.twitter.com/1pNwa212uM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Son cuatro expedientes de investigación por acusaciones graves

Respecto a la gobernabilidad del municipio, Zamora explicó que el gobierno estatal se mantiene expectante ante el curso que tomen los procedimientos judiciales.

Actualmente, se aguarda la validación y confirmación legal de la aprehensión para proceder con los mecanismos correspondientes que permitan designar a la persona que asumirá la titularidad de la alcaldía de manera transitoria. Hasta que se formalice este estatus jurídico, la administración central no tomará decisiones definitivas sobre quién ocupará el cargo de alcalde interino.

🔴Seguridad de Tequila queda en manos del estado tras detención del alcalde.



Salvador Zamora, secretario general del estado de Jalisco, confirmó que Diego “N” enfrenta 4 investigaciones por delitos relacionados con una empresa tequilera, acoso y violencia de género (denuncias de… pic.twitter.com/qMPbDLwpG2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Un punto crucial abordado en la rueda de prensa fue la estabilidad pública de este Pueblo Mágico. Para garantizar el orden y la integridad de los habitantes y visitantes, se ha determinado que la Secretaría de Seguridad del Estado tome el mando de las tareas de vigilancia y protección en el municipio de forma inmediata.

Los elementos estatales serán los responsables directos de las labores operativas durante las jornadas venideras, asegurando que no existan vacíos en la protección ciudadana tras la ausencia del gobernante local.

