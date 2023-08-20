VIDEO: ¡Pelea mortal! Hombre cae a las vías del metro en Mumbai y es arrollado

Minutos de tensión se vivieron en la estación Sion de Mumbai cuando dos personas comenzaron una fuerte discusión que terminó en la muerte de uno de ellos, así lo dieron a conocer las cámaras de seguridad del Metro, quienes mostraron el minuto a minuto para determinar las causas.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como Dinesh Rathod, de 26 años, quien protagonizó una acalorada pelea con una pareja al momento de recibir un golpe que lo dejó en las vías del Metro ante el desconcierto de todos los presentes, quienes hicieron lo posible por rescatarlo ante el inminente paso del tren.

VIDEO: Hombre cae a las vías del metro en Mumbai y es arrollado

Al poco tiempo de darse a conocer el accidente que transcurrió el 13 de agosto, se dieron a conocer las identidades de los implicados en la muerte del hombre; se trató de Sheetal Mane de 30 años y Avinash de 35, este último fue el que terminó por quitarle la vida a Dinesh. Testigos aseguran que accidentalmente chocó contra la mujer, esto generó el enojo de ella y su pareja, quienes lo atacaron con un paraguas hasta recibir un puñetazo que lo hizo perder el equilibrio y caer.

Rápidamente los pasajeros se acercaron al borde de las vías para intentar salvaguardar su vida; sin embargo el tren se encontraba cerca y eso impidió que se detuviera a tiempo, por lo que se ve como arrastra a Dinesh de manera aparatosa, posteriormente ante la mirada de shock de los testigos rodean al hombre que lo golpeó.

🇮🇳 | INDIA: Un altercado en una estación del metro de la ciudad de Mumbai, hace que un hombre caiga a las líneas del tren y termine arrollado. pic.twitter.com/QdnR2HIxLH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 20, 2023

¿Qué pasó con la pareja que ocasionó la muerte del hombre en el metro de Mumbai?

Medios locales confirmaron que la pareja que atentó contra el hombre de 26 años ya se encuentra detenida, en espera de recibir una sentencia; en redes sociales condenaron la acción y pidieron justicia al tiempo que lamentaron la muerte de Dinesh, de quien aseguran la pelea no ameritaba que fuera aventado a las vías del metro.