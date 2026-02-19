“Quiero dejar mi bastón": Hombre con discapacidad visual busca ‘Therian’ como perro guía en Chile (VIDEO)

En redes sociales, se viralizó un video en el que un hombre con discapacidad visual hizo una petición para que un 'Therian', persona que se identifica con un animal, se convirtiera en su perro guía en Chile, dejando a miles de usuarios impactados.

Actualmente, el video cuenta con 2.5 millones de reproducciones y supera los 200 mil 'me gusta' en Instagram.

¿Labrador o Pastor Alemán? El inusual requisito para encontrar a un perro guía

El video muestra Erick Rodríguez, un hombre con discapacidad visual, caminando con un bastón por las calles de Chile, mientras pide a los 'Therians' que se identifican como Labrador, Golden Retriever o Pastor Alemán, comunicarse con él debido a que está buscando un perro guía.

"Si te consideras therian y te percibes como labrador, golden o pasto alemán, déjame un DM porque quiero cambiar mi bastón por un perro guía", explicó en uno de sus videos de Instagram.

Al finalizar el video, y como forma de chiste, Erick aseguró que donde todos ven problemas, el no ve oportunidades, despidiéndose con su emblemático "No, nos vemos".

Erick ya tiene "candidatos" para su perro guía y ya planea su primera salida

En los comentarios del video, Erick compartió que dos 'Therian', uno identificado como un perro Golden Retriever y otro como Pastor Alemán, se pusieron en contacto con él para "trabajar" como su perro de servicio.

Además, les preguntó a los seguidores si les gustaría un video en el que sale con uno de estos Therian a comprar algo por la ciudad.

Erick Rodríguez, es un creador de contenido dedicado a realizar videos de inclusión para las personas con discapacidad visual, acompañados de un humor negro que lo caracteriza.

¿Qué son los 'Therian'?

Los 'Therian', son un grupo de personas que se identifican de física, espiritual y emocionalmente con animales, es decir, no se consideran animales, sino que se identifican con la naturaleza de alguna especie, pero a nivel psicológico.

El origen de los therian nace de la necesidad de una comunicad que busca ser aceptada como la reencarnación misma de alguna especie. Comenzó en redes sociales, donde varios usuarios narraban sus experiencias a través de textos y videos; con el tiempo fueron tomando fuerza hasta crear una comunidad.

La mayoría de los 'Therian' suelen llevar una vida humana "común y corriente", respetando las leyes y derecho de la sociedad; sin embargo, se identifican con otro tipo de especie.