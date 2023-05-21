Una pelea entre dos usuarios del Metro en Minneapolis, Estados Unidos, terminó en tragedia, cuando uno de ellos empujo al otro y cayó a las vías y en ese momento pasó el convoy, durante la noche del sábado.

La policía local indicó que los hombres se encontraban en la plataforma del tren cerca de 5th Street & 1st Avenue, alrededor de la una de la mañana, cuando tuvieron un altercado, primero de palabras y después a empujones.

“El hombre murió anoche después de ser empujado, lo que provocó que cayera sobre la vía LRT en el camino de un tren que se aproximaba”. Debido a ello, las autoridades están investigando el incidente como un homicidio.

La policía de Minneapolis describió al sospechoso como un hombre de complexión mediana, que vestía camiseta blanca, pantalones negros, zapatos rojos y una manta azul alrededor de los hombros.

Video del hombre que murió tras ser aventado al Metro en Minneapolis

En redes sociales circuló el video del hombre que cayó a las vías del Metro en Minneapolis. En las fuertes imágenes se ve a la víctima tirada entre el andén y el convoy. Mientras varios policías atendían la emergencia para retirar el cuerpo. Alrededor había varias personas, algunas presenciaron el incidente, por lo que sirvieron de testigos del incidente.

Minneapolis Warehouse District:



Man was killed last night after being pushed resulting in him falling onto the LRT track into the path of an oncoming train. Video by Rayal Robertson.#MplsDowntown pic.twitter.com/xqx9cX37Zz — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) May 20, 2023

Personas avientan a otras a las vías del Metro en Estados Unidos

Este no es el primer incidente de este tipo en Estados Unidos, recientemente se han dado a conocer varios casos de personas que empujan a otras a las vías del Metro mientras esperan en el andén.

Uno de ellos fue el caso de una niña de tres años, quien se encontraba con su mamá esperando la llegada del tren en Portland, en ese momento, una mujer de 32 años arrojó a la menor a las vías. La agresora fue detenida y la pequeña solo sufrió heridas menores.

En Nueva York, un hombre arrojó a otro a las vías del metro justo cuando el convoy se acercaba, por fortuna el tren alcanzó a detenerse a tiempo.

En la misma ciudad, un vagabundo arrojó a una mujer de 40 años a las vías cuando el Metro pasaba, lamentablemente la mujer perdió la vida.