Video: Hombres armados asaltan tienda de lujo en París

Cuatro hombres armados y enmascarados, asaltaron a plena luz del día, una tienda de lujo ubicada en las cercanías del "Place Vendôme" en pleno corazón histórico de París.

El asalto a la relojería y joyería de Chanel fue reportado durante la tarde de este jueves (5 de mayo de 2022), según el más reciente reporte de la policía de la "Ciudad Luz".

Los cuatro hombres armados se dieron a la fuga a bordo de un par de motocicletas, con un motín cuyo monto se desconoce hasta el momento, sin embargo, el asalto a la tienda de lujo en París fue captado por un testigo e internauta que de inmediato subió el video a las redes sociales en donde de inmediato se hizo viral.

En el video del asalto a la tienda de lujo en París se puede observar a tres hombres armados, enmascarados, con cascos y vestidos en color negro, que salen de la relojería y joyería mientras que su cómplice (un cuarto asaltante), los espera a bordo de una motocicleta mientras porta un fusil de asalto al hombro.

Asalto a una tienda de lujo, a plena luz del día en París

Dos de los hombres armados huyeron a bordo de una de las motos mientras que los otros dos hampones se escaparon en una especie de motoneta.

La tienda de lujo que fue asaltada a plena luz del día en el corazón de París se encuentra sobre la calle "Rue de la Paix", muy cerca de la Place Vendôme, una histórica plaza del centro de París que es muy conocida porque en ella se encuentran grandes joyerías.

Una mujer, testigo del robo, señaló a la prensa local que cerca de las 14:30 (hora local), se encontraba fumando un cigarro cuando súbitamente vio a un grupo de hombres armados, uno con un rifle de asalto AK-17, que portaba en su hombro mientras esperaba a bordo de una moto.

"Dos minutos más tarde, otros tres hombres salieron con tres grandes bolsas negras. También tenían armas automáticas. Subieron a dos motos y partieron rápidamente", señaló la testigo del robo a la tienda de lujo en París

Otro testigo del asalto a la relojería y joyería de Chanel en París, agregó que el asalto había durado "por lo menos 10 minutos". Por su parte, los supervisores de la tienda de lujo le han dicho a los medios locales que se llamó a la policía inmediatamente, pero que nos les creyeron por lo que "tuvimos que volver a llamarlos, para que nos tomen en serio e intervengan".

Finalmente la policía de la "Ciudad Luz" respondió a la escena en donde de inmediato cerró la calle "Rue de la Paix", mientras que la tienda de lujo mantenía abajo sus cortinas luego del robo al negocio.