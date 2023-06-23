VIDEO: Impactante granizada deja varios heridos en Colorado

Una impactante granizada se registró en Colorado, Estados Unidos, durante un concierto al aire libre del cantante Louis Tomlinson. Los granizos eran del tamaño de una canica grande, lo que provocó que al menos siete lesionados tuvieran que ser trasladados a un hospital.

El Departamento de Bomberos de West Metro indicó que en el lugar se atendieron a unas 90 personas que también presentaban heridas leves por la caída de granizo. La mayoría de las lesiones eran cortes y huesos rotos.

“Tormenta de granizo en Red Rocks: 7 personas transportadas a hospitales del área con lesiones que no ponen en peligro la vida. Un total de 80 a 90 personas atendidas en escena. Las lesiones incluyen cortes y huesos rotos. Granizo esporádico sigue cayendo en el área de Morrison”, compartió el departamento de Bomberos en Twitter.

En redes sociales circularon varios videos del momento de la granizada, donde se pudo apreciar el tamaño de los granizos, y cómo la gente trataba de resguardarse en medio de la tormenta. Algunas calles quedaron blancas debido a la cantidad de bolas de hielo que cayeron.

Louis Tomlinson se pronuncia tras granizada previa a su concierto en Colorado

Debido al mal clima, el cantante exintegrante de One Direction, ni siquiera pudo salir al escenario para ofrecer su concierto, por lo que envió un mensaje a sus fans a través de redes sociales, en el que deseaba que todos estuvieran bien.

“Devastado por el espectáculo de esta noche, espero que todos estén bien, ¡volveré! ¡Aunque no tocamos el show, sentí toda tu pasión! ¡Te mando todo el amor!”, escribió Tomlinson en Twitter.

UPDATE: Red Rocks hail storm- 7 people transported to area hospitals with non-life-threatening injuries. A total of 80 to 90 people treated on scene. Injuries include cuts and broken bones. Sporadic hail still coming down in Morrison area. @StadiumMedical pic.twitter.com/gM7KKNqocW — WestMetroFire (@WestMetroFire) June 22, 2023

Más tarde, en otra publicación, informó que el concierto cancelado en Red Rocks será reprogramado, por lo que pidió a los asistentes guardar los boletos, ya que servirán para la nueva fecha del espectáculo.

“Estamos trabajando arduamente para encontrar una fecha reprogramada para el espectáculo, así que conserven sus boletos hasta que tengamos más información. Recuperate pronto y volveré a Red Rocks”.