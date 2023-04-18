VIDEO: Incendio en hospital de Beijing deja al menos 21 muertos

Al menos 21 personas murieron debido a un incendio en el hospital Changfeng, en Beijing, China, de acuerdo con medios de comunicación chinos.

“Hasta las 6:00 pm (hora local), 21 personas lamentablemente han fallecido”, informó la cadena de noticias CCTV, quien añadió que otros 71 pacientes fueron evacuados del nosocomio.

Trabajadores y pacientes evacuados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de las demás personas rescatadas.

Los cuerpos de emergencia y bomberos llegaron al lugar, tan solo media hora después lograron apagar las llamas, sin embargo, las operaciones de rescate de personas se prolongaron durante dos horas más.

Las causas del incendio se desconocen por el momento, sin embargo, las autoridades de Beijing comenzaron una investigación para determinar cómo se produjo el siniestro, si se trató de un accidente o fue provocado.

Videos del incendio en el hospital de Beijing que dejó 21 muertos

En redes sociales comenzaron a circular videos del incendio en el hospital de Beijing, en una de los clips se pudo ver a una mujer salir por una de las ventanas, la joven amarró una sábana y comenzó a colgarse de ella hasta que logró saltar y ponerse a salvo.

🇨🇳 | ÚLTIMA HORA: Al menos 21 personas murieron en un incendio en un hospital de Beijing que obligó a evacuar a decenas de pacientes, informaron medios estatales chinos. pic.twitter.com/nzd3CucXB6 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 18, 2023

Gran incendió en un Hospital en Beijing - China, 21 personas fallecieron, el personal/pacientes fue obligado a evacuar por las grandes llamas, informan medios locales de la zona. pic.twitter.com/g4K38Y34Ad — Alerta🚨 InfoEnigma (@AlertaInfoe) April 18, 2023

Los peores incendios en Beijing

El incendio en el hospital de Beijing se convirtió en uno de los más mortíferos de la capital china, superó al siniestro de 2018, cuando un edificio de dos plantas comenzó a arder en el distrito de Daxing dejando 19 víctimas mortales.

En junio de 2002, ocurrió otro de los incendios más fatales en Beijing, cuando se incendió un café internet en un subterráneo, que dejó 25 muertos, la mayoría de ellos eran estudiantes.

