VIDEO: Ladrón entra a asaltar a una estética en Atlanta pero las personas lo ignoran

Un robo fue frustrado por las mismas víctimas y sin utilizar la violencia, solo bastó con que ignoraran al ladrón para que éste se saliera de una estética en Atlanta, Estados Unidos, casi con las manos vacías y totalmente frustrado.

Los gritos y las amenazas no fueron suficientes para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar, por lo que el robo no salió como el delincuente lo había planeado.

Video del delincuente siendo ignorado por sus víctimas

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la estética y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se ve que un hombre negro entró a un salón de uñas con la mano dentro de una bolsa como si empuñara un arma.

El sujeto comenzó a gritar en voz alta y exigió a la personas que se encontraban ahí que le entregaran su dinero: "¡Todos abajo! ¡Denme todo su dinero! ¡Sáquenlo de su bolsillo! ¡Denme todo su dinero!".

A pesar de las amenazas todos los ignoran, parece que nadie se espantó por lo que estaba pasando. El sujeto se acerca al encargado, quien está hablando por teléfono, el ladrón le pidió que entregara el dinero, pero el hombre simplemente se paró y se fue.

Una mujer también se levantó de su lugar con el celular en la mano, el ratero se dio cuenta y se acercó para arrebatarselo. El sujeto siguió gritando y la mujer aprovechó para salirse de la estética.

El delincuente salió de la estética con un teléfono robado y huyó del área en un sedán color plateado, según la policía de Atlanta.

Crime Stoppers Atlanta emitió una recompensa de dos mil dólares a quien dé información que conduzca a la captura y acusación del ladrón.