VIDEO: ¡Se dieron con todo! Legisladoras de Bolivia se pelean adentro del congreso

Una sesión en el Congreso de Bolivia terminó en una pelea campal entre las legisladoras que se dieron con todo; insultos, jalones de cabello y patadas protagonizaron la sesión del martes.

Eduardo del Castillo, ministro de Interior del país, presentó ante el parlamento un informe sobre el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lo que desató el descontento entre los asistentes.

El ministro llegó al recinto para responder 11 preguntas elaboradas por la oposición para que explicara los fundamentos legales de la detención ocurrida el pasado 28 de diciembre bajo el cargo de presunta participación en el derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.

Video de la pelea en el congreso de Bolivia

Mientras Del Castillo defendía la legalidad de la detención de Fernando Camacho, algunas legisladoras de la oposición se acercaron a la tribuna con pancartas que decían “Con presos políticos no hay democracia” y llamando al funcionario “ministro del terror”.

🇧🇴| LO ÚLTIMO: Con patadas, puños y tirones de pelo, parlamentarias del oficialismo y la oposición de Bolivia se enfrentaron durante la presentación del informe de un ministro del presidente Luis Arce. pic.twitter.com/SrnLETcLdl — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 24, 2023

En respuesta, varias legisladoras bolivianas oficialistas se acercaron a las opositoras y comenzaron a arrebatarles las pancartas, lo que desató empujones entre todas.

Poco a poco las agresiones subieron de todo, al grado que soltaron puñetazos, patadas y hasta jalones de cabello. En redes sociales circularon las imágenes de la pelea donde las legisladoras se dieron con todo.

Debido a la pelea, el informe se detuvo durante unos minutos, para que los demás asistentes separaran a sus compañeras. Ninguna de las mujeres involucradas en la gresca resultó lesionada.