VIDEO: Fans hacen llorar a Luis Miguel durante su concierto en Chile

Luis Miguel no aguantó la emoción ante un gesto de sus fans y rompió en llanto al finalizar el último concierto de su gira por Chile, después de 10 fechas que tenía programadas para el país sudamericano.

El miércoles 9 de septiembre, “El sol” se presentó en la Movistar Arena de Santiago, de Chile, e interpretó sus grandes éxitos ante 16 mil 500 personas que corearon sus canciones después de su esperado regreso a los escenarios.

Al concluir el show, los seguidores de Luis Miguel lo despidieron con una enorme ovación que parecía tener fin; en respuesta, el intérprete se quedó callado unos minutos para disfrutar de los aplausos.

Con lágrimas en los ojos se despide Luis Miguel de su público chileno. 🥹



Ayyyy lo quiero abrazar 🫂❤️‍🩹 pic.twitter.com/vVZBTKSxxr — lordsolecito (@lordsolecito_) September 7, 2023

Fue tanta la emoción de Luis Miguel que estuvo al borde de las lágrimas, mientras de fondo se escuchaban los aplausos y los gritos de sus seguidores, incluso, los músicos se sumaron a la ovación.

Finalmente, el intérprete de “La incondicional”, “Cuando calienta el sol” y “La chica del bikini azul” recorrió todo el escenario, con un semblante emocionado y lágrimas en sus mejillas, para despedirse de su publico.

Durante las 10 fechas en las que se presentó en Chile, Luis Miguel deleitó a más de 125 mil personas que acudieron a los shows. Se tiene planeado que el cantante mexicano regrese al país sudamericano el próximo 2 de marzo con una fecha en el Estadio Nacional.

Los problemas de salud de Luis Miguel durante su gira en Chile

La estancia de Luis Miguel en Chile estuvo marcada por problemas de salud, ya que desde su primer concierto se dio a conocer que “El Sol” tuvo que ser hospitalizado de emergencia, según informó una reportera chilena.

La reportera Cecilia Gutiérrez aseguró que Luismi presentó “estado febril, debido a los cambios de temperatura”, y que un médico tuvo que visitarlo en su hotel”, no obstante nunca canceló ninguna de las fechas programadas.

Incluso, algunos internautas comentaron que durante el primer concierto en el Movistar Arena, de Santiago, tuvo una tos persistente que interrumpió en algunas ocasiones el concierto.

