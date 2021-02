Lupita Jones analiza ser candidata a la gubernatura de BC: VIDEO

Lupita Jones, ex reina de belleza, dijo que está analizando la oferta que le hizo el Partido Acción Nacional (PAN) para postularse como candidata a la gubernatura de Baja California, entidad donde nació la ganadora de Miss Universo 1991.

“Como pueden darse cuenta, estoy reflexionando en serio y no he tomado una decisión porque esto no es algo que se tome a la ligera”, explicó Jones en un video que ha ganado popularidad en redes sociales.

Aunque mencionó que no pertenece a ningún partido político, aseguró que eso es bueno porque puede reunirse con los ciudadanos para trabajar en equipo al compartir sus mismos intereses.

“No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar y proponer”.

Mencionó que actualmente las cosas no están funcionando, por eso, si fuera gobernadora, uniría a la gente en lugar de dividirla, con el objetivo de superar la crisis y llevar a Baja California a una nueva era.

En el video, Lupita Jones expuso que su experiencia se enfoca en el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia, para lo cual es necesario tener dedicación, compromiso, disciplina y pasión.

COVID-19 MARCA EL INICIO DE UNA NUEVA ERA

La empresaria también habló sobre el Covid-19, dijo que la pandemia está cambiando al mundo, está comenzando una nueva época en la que Baja California no puede quedarse atrás.

“En el nuevo mundo la salud nunca volverá a ser como antes y tenemos que buscar nuevas alternativas para cuidarnos. La economía tiene que ser más pareja para todas y todos, ya no puede haber más desigualdad, ya no puede haber más discriminación y ya no puede haber más exclusión”, concluyó.

Hace unas semanas, el PAN le propuso a la ex reina de belleza que aceptara postularse como candidata a la gubernatura de Baja California, con la alianza “Va por Baja California” integrada también por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).