¡El cielo tiene otro ángel! Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa el Día del Niño

A prácticamente un mes de la trágica perdida de Maribel Guardia, la actriz y bailarina recordó a su hijo Julián Figueroa el Día del Niño 2023; “los momentos quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma”, expresó al compartir un emotivo video.

Maribel Guardia compartió algunos de los hermosos momentos que vivió a lado de su pequeño ángel, Julián Figueroa, quien murió el pasado 9 de abril a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular.

“Te amararé por siempre”, escribió la también bailarina de 63 años en redes sociales al dar a conocer el emotivo video del pequeño Julián que rememora las palabras que habría dicho a tan solo unas horas de haberse enterado de la muerte; “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”.

“Ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio y Dios me lo quito”, declaró en aquel entonces, Maribel Guardia al indicar que hoy en día se encuentra activa y regresó a sus actividades porque “su niño así lo habría querido”.

El emotivo video con el que Maribel Guardia recordó a su hijo en el Día del Niño

Con fotografías del pequeño Julián de vacaciones, en jaripeos, recuerdos familiares en la playa y hasta en brazos de su padre Joan Sebastian, fue que la actriz de 63 años recordó la memoria de su hijo este Día del Niño 2023.

La también actriz de 63 años compartió un emotivo video con una canción de la autoría de su hijo, la cual resalta por la estrofa “Sueño que estás conmigo, y que me siento vivo, todo es felicidad. Por eso no me queda más, solo me queda soñar.”

La canción titulada ‘El día que te perdí' de Julián Figueroa también resalta por el verso “No voy a regresar’. Desde el día de tu partida, no me he podido levantar”, frase que recuerda las declaraciones emitidas hace tan solo unos días por la también bailarina en las que revela no fue hasta que su pequeño hijo se presentó en sueños para brindarle un abrazo espiritual, que logró levantarse de su duelo.

Entre los comentarios resaltó la respuesta de Marícela Figueroa, una de las hermanas de Julián, quien escribió “el niño con el corazón más grande”. Por su parte, la actriz Aracely Arámbula envió mucha fortaleza a Maribel así como abrazos y bendiciones para toda la familia.

Así era Julián Figueroa como padre de familia: amoroso y atento, revelan

En entrevistas pasadas tanto Maribel Guardia como su nuera Imelda Garza declararon que Julián era un padre amoroso y atento con su hijo José Julián, de 5 años de edad, a quien siempre atendió, cuidó y procuró.

Según declaró Imelda Garza su padre siempre veló por el bienestar de José Julián con quien siempre gustaba de compartir momentos de risa y diversión, pero también de mucha enseñanza y aprendizaje.

Julián Figueroa era un padre amoroso y atento con su hijo: Imelda Garza

Los momentos que Julián Figueroa compartía a lado de su hijo pueden apreciarse en sus redes sociales, las cuales a prácticamente un mes de su muerte aún se encuentran activas, mismas en las que el cante solía compartir fotografías feliz a lados de su familia.

Se sabe que Julián Figueroa vivía con toda su familia en casa de su madre Maribel Guardia, luego de que ella le propuso a su nuera vivir todos juntos, relación que aun con la perdida de su hijo, se mantiene activa y estable.