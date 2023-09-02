VIDEO: Madre osa es asesinada a balazos en Italia

Una madre osa fue asesinada a balazos en un parque nacional en el centro de Italia, el acto fue condenado por activistas y protectores de animales alrededor del mundo. Días antes fue vista con sus dos cachorros deambulando por las calles de un pueblo italiano.

La osa fue asesinada durante la noche del jueves 31 de julio a las afueras de la ciudad Benedetto dei Marsi, informó el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise.

El Parque Nacional había compartido un video donde se veía al animal acompañada de sus dos cachorros paseándose por la calle, mientras algunos turistas le veían pasar, sin que se metieran con ella.

En redes sociales circularon algunas imágenes de la osa asesinada, donde se veía tirada en el suelo con manchas de sangre en su pelaje, lo que generó descontento entre los internautas quienes condenaron el lamentable acto.

La mamá osa era conocida como "Amarena" (cereza negra), llamada así por la fruta que comía.

El Parque alberga alrededor de 50 osos pardos, una especie que se encuentra en el centro de Italia .

¿Quién mató a una madre osa en Italia?

De acuerdo con las autoridades de Italia, ya tiene identificado a un sospechoso como el asesino de la osa, aunque no está claro el motivo que lo llevó a dispararle mortalmente al animal. En ese país es ilegal la caza de osos.

No obstante el debate por el disparo a la madre osa sigue a una discusión sobre un incidente en abril cuando un oso mató a un corredor de 26 años en el norte de Italia .

La muerte desató una batalla legal entre las autoridades locales, que quieren matar al oso y a otro más por considerarlos peligrosos, mientras que grupos ambientalistas que quieren salvarlos.

Con información de Reuters