VIDEO: Dramático escape de una mujer durante el incendio de un edificio en Buenos Aires

Momentos dramáticos se vivieron durante el incendio de un edificio ubicado en Bartolomé Mitre y Libertad, en el barrio porteño de San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, cuando una mujer, de 65 años de edad, trató de escapar por una ventana utilizando una cuerda.

De acuerdo con las autoridades, el fuego comenzó en el segundo piso de un edificio de departamentos; las llamas rápidamente se extendieron, provocando que varias personas desalojaran el lugar.

No obstante, una mujer no logró salir a tiempo de su edificio, por lo que buscó otra forma de escapar del incendio, y encontró un balcón abierto. El dramático escape quedó grabado en un video por personas que presenciaron todo desde la calle.

Incendio en un edificio de San Nicolás: dramático escape de una mujer de las llamas por uno de los balcones



El fuego se registró en forma generalizada en el segundo piso, donde había personas arrinconadas en un balcón. pic.twitter.com/EDNvAuQmHD — CanalExtraTv (@canalextratv) August 24, 2023

La mujer se agarró de un cable para salir del edificio, sin embargo, éste no resistió y quedó colgando, hasta que los bomberos lograron rescatarla y la trasladaron al hospital Ramos Mejía.

Mujer que escapó del incendio tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo

Medios locales informaron que la mujer tuvo quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, además sufrió un traumatismo de cráneo, debido a que sufrió un golpe en la cabeza cuando intentaba escapar del incendio.

Una mujer que vivía en el edificio relató para TN que cuando comenzó el incendio salió y vio a una persona colgada de los cables, por lo que gritó que no se tirara, e intentó abrir una puerta pero estaba atorada.

Añadió que primero se escuchó una explosión y luego comenzó el incendio, por lo que llamaron al número de emergencias para que llegaran los bomberos.

Los cuerpos de emergencia acordonaron el lugar y tras varias horas de luchas contra las llamas, lograron extinguir el fuego y realizaron una revisión completa al edificio.

Por fortuna no se reportaron más heridos ni víctimas mortales por el incendio en San Nicolás.