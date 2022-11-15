VIDEO: Mujer regala a su esposo un AMLO en tamaño real

Una mujer sorprendió a su esposo con un peculiar regalo de cumpleaños, se trataba de un AMLO en tamaño real; el video de su reacción se volvió viral.

En TikTok una mujer compartió el video del momento en que sorprende a su esposo con un AMLO en tamaño real.

En la grabación, el cumpleañero se encuentra sentado en una mesa, mientras su esposa le cubre los ojos.

Alguien más arrima el AMLO en tamaño real y tras varios segundos sorprende al hombre con su regalo de cumpleaños.

Hombre abraza su regalo, un AMLO en tamaño real

El cumpleañero se sorprende del regalo de su esposa y se levanta para abrazar al AMLO en tamaño real.

En TikTok se suele usar el trend basado en una escena de Bob Esponja para remarcar lo inusual de alguna situación. En esta ocasión, llamó la atención el tamaño real de un banner de AMLO, el presidente de México.

En los comentarios de la publicación, usuarios de TikTok preguntaron dónde conseguir un banner igual.

Aunque también destacaron algunas críticas sobre el regalo de cumpleaños, el hombre festejado recibió el presente con cariño, incluso abrazó al AMLO en tamaño real.

El video en TikTok reunió más de 10 mil me gustas y más de 800 comentarios sobre el regalo que hizo la mujer a su esposo con motivo de su cumpleaños.

El presidente López Obrador se ha mostrado en contra de imágenes o cualquier cosa que haga culto a su personalidad, incluso, ha asegurado que en su testamento político que no quiere monumentos, calles o escuelas con su nombre.

