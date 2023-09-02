VIDEO: Mujer finge ser pasajera y roba celular del conductor

Circula un video en redes sociales del momento en que una mujer roba el celular de un conductor de camión mientras este pone atención a su viaje y le responde a esta sobre una supuesta dirección.

Los hechos ocurrieron en Paraguay, donde una mujer, fingió ser pasajera y le preguntó por una dirección al conductor con la aparente finalidad de distraerlo.

Tipo tonta, para robar 😤



📌 Subió al bus, distrajo al chofer y le robó el celular.



📌 Descuidista fue filmada por las cámaras del colectivo.



🗣️"Ella me preguntó una dirección extraña y después pidió bajarse ya cuando agarró mi celular", refirió la víctima.#NPY pic.twitter.com/EeGW9JXO9z — NPY Oficial (@npyoficial) September 1, 2023

Luego de subir al camión, la mujer se colocó en los primeros asientos a metros del conductor. Tras algunos minutos de voltear en repetidas ocasiones hacia atrás, se levantó y fue junto al trabajador del volante para preguntar una supuesta dirección, pero luego de hablar por un par de segundos pudo distraerlo, pues conducía y le respondía su duda; y con mucha agilidad, tomó en un rápido y sutil movimiento, el celular del hombre mismo que estaba a un costado, muy cerca de la víctima.

Una vez conseguido el aparato, la mujer pidió bajar en una esquina de la zona del barrio Obrero y finalmente escapó con pasos apresurados. Se conoce que el chofer, una vez que se percató de que había sido robado por la mujer, ya unas cuadras después, optó por realizar una denuncia ante la comisaría de la zona.

La mujer y su actuar quedaron videograbados por una cámara de seguridad del camión que llevaba su curso y a otros pocos pasajeros; el video tiene una duración de poco más de tres minutos donde se aprecia el comportamiento de la mujer desde que abordó el transporte público hasta que partió tras robar el celular del hombre al volante.

Hasta el momento se desconoce si la fémina ha sido localizada por las autoridades o qué sucedió ante la denuncia del hombre víctima de robo, pero medios locales refieren que se sabe que esta ya ha cometido este tipo de delito en anteriores ocasiones.

