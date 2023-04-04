VIDEO: Niña de 7 años arroja a un pozo a un menor de 4 en China
En China, una niña de siete años arrojó dentro de un pozo a su amigo de cuatro años porque lo vio en televisión; el menor fue rescatado con vida.
En redes sociales circuló el video del momento en que una niña de 7 años arrojó a un pequeño de cuatro dentro de un pozo en China, lo que conmocionó a los habitantes de la región de Kunming, donde ocurrió el incidente.
De acuerdo con medios locales, la niña declaró que arrojó a su amigo porque lo vio en un programa de televisión.
Por fortuna, todo quedó en un susto, ya que los cuerpos de emergencia lograron sacar con vida al pequeño de cuatro años después de unos minutos en los que el pequeño grito por auxilio hasta que fue escuchado por vecinos del lugar.
#China | Una mejor arrojó a otro #niño a un pozo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 5, 2023
El menor de cuatro años intentó resistirse a la travesura pero al final cayó; gracias a su #abuela se salvó.
Los detalles con @_NinaAndrade en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/DQiwq3bECp
Video de una niña lanzando a un pozo a un niño de 4 años
En el video, se pudo observar que la niña caminaba con el menor de 4 años, después de conversar unos segundos, la niña hizo que regreseran al lugar donde están dos pozos. La menor cargó a su compañero y lo metió en la fosa.
El menor quedó colgado sosteniéndose de los brazos y oponiendo resistencia para no caer, sin embargo, la niña lo forzó a soltarse provocando que cayera dentro del pozo a una altura de cinco metros aproximadamente. Posteriormente la niña se alejó de la escena.
Medios de comunicación chinos relataron que la abuela del pequeño fue la primera en darse cuenta de lo que había pasado, por lo que de inmediato solicitó ayuda a los vecinos quienes trataron de ayudarla para sacar al menor.
La niña indicó que arrojó a su amigo porque lo vio en un programa de televisión, no obstante, la agresión no pasó a mayores debido a que las familias llegaron a un acuerdo, según periódicos de China.