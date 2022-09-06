VIDEO: Bomberos rescatan a dos niños que quedaron enterrados

En este video quedó registrado el momento en que bomberos rescatan a dos niños, de 4 y 10 años, que quedaron enterrados bajo su casa.

Según el reporte de los bomberos, la casa de los niños se derrumbó como consecuencia de los aguaceros que han afectado a la colonia La Trinidad, localizada en la capital de Guatemala.

Los niños estaban dormidos cuando la vivienda se derrumbó y quedaron enterrados. El primero de los niños en ser rescatado fue el pequeño y minutos más tarde, su hermano.

Ambos niños presentaron golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Los bomberos trasladaron a los niños a un hospital, pero el menor de 10 años, que fue identificado como Leiver, falleció. Mientras tanto, Moisés, de 4 años, se encuentra estable y en área de observación.