Sin aparecer los padres de niños explotados en Quintana Roo, buscan identidades

Tras el aseguramiento de 20 niños explotados, víctimas del delito de trata de personas, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el DIF de la localidad señaló que ninguno cuenta con documentos que acrediten su identidad, además de que sus padres no han aparecido para reclamar la patria potestad.

También se informó sobre el modus operandi de los explotadores de los niños quienes vendían marquesitas, raspados, cinturones y otros dulces, nunca en el mismo lugar ni por mucho tiempo.

Por el delito de trata de personas hay dos detenidos y se continúa con la investigación pues se trata de un delito el fuero federal.

Adriana Cázales Durán, directora del DIF Solidaridad, en Quintana Roo explicó que entre los menores rescatados hay cuatro niños entre uno y tres años, son los más chiquitos que se encontraban en compañía de adultos, pero las mujeres no pudieron acreditar el parentesco porque no los han registrado, no cuentan con sus actas de nacido vivo, lo cual se está solicitando, porque de ser así lo pueden tramitar y acreditar sin ningún problema.

Dijo que ninguno de los menores asegurados presentaron documento de identificación, ni de los adolescentes ni de los niños, “de hecho el equipo de la Procuraduría se encuentra en la búsqueda de las CURP, las actas de nacimiento en los sistemas digitales a través del contacto en Chiapas. Es decir, estamos tratando de localizar que lo datos que los niños refieren como nombre y edad sean reales”.

A pregunta expresa sobre cuántos padres o tutores se han presentado a reclamar los niños, la funcionaria dijo que ante la Fiscalía no tiene el dato, pero ante el DIF se “ha acercado un papá y una mamá de los mismos niños, de dos niñas. Hasta el momento ninguno de ha acerado con nosotros, probablemente ante la Fiscalía los que son chiquitos, los que son de dos años sí se han acercado, de los adolescentes hasta el momento no”.

Niños explotados deberán declarar ante FGR

La funcionaria explicó que por tratarse de un delito federal, el caso sale de la competencia del gobierno del estado e incluso el resguardo es momentáneo porque tiene la FGR tiene a dos detenidos, “entonces tiene que cumplir los tiempos para ser la vinculación a proceso”.

Dijo que se requiere que los niños y adolescentes declaren para fortalecer las investigaciones y una vez que esto pase, “seguramente se debe considerar el delito de trata y los niños serán trasladados a centros de atención especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata”.

La funcionaria reveló la forma en que eran explotados los pequeños: “realizaban diferentes ventas, cinturones, raspados, marquesitas y no lo hacían de manera fija, cambiaban de pronto de lugar y de horario”.

Esto con base en el relato de una menor que denunció lo ocurrido: “Es lo que contó uno de ellos, que llamó por teléfono y dio la ubicación y llegó ahí, denunció. Es

evidente que el rostro de la niña ya habla de que no es mayor de edad y que está trabajando, entonces hace la llamada al 911 y se aplicó todo el protocolo para estos casos”.