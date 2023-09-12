¿Fantasía cumplida? Detienen a pareja por mantener relaciones sexuales en el baño de un avión

¡Escándalo en las nubes! Una pareja fue detenida por tener relaciones sexuales en el baño de un avión con destino a Ibiza, España, proveniente de Luton (Reino Unido). La historia dio la vuelta al mundo, pues los videos que fueron filmados por otros pasajeros generaron polémica en redes sociales.

Un miembro de la tripulación de Easyjet fue quien encontró a las dos personas que se encontraban fuera de sus asientos. Ante el rumor de que estaba ocurriendo algo en el baño, el hombre abrió la puerta entre gritos de los demás pasajeros.

Su sorpresa fue que, al abrir la puerta, la pareja se encontraba en medio del acto, por lo que varias personas comenzaron a reírse y a expresar su asombro.

🇪🇸 | Detienen a una pareja por mantener relaciones sexuales en el baño trasero de un avión con destino a Ibiza, España. pic.twitter.com/kAgnNRdBKz — UHN Plus (@UHN_Plus) September 12, 2023

¿Cuánto es la multa por tener relaciones sexuales en un baño de un avión?

A pesar de que la acción quedó grabada en video y las reacciones de los pasajeros en lo general fue de bromas y risas, se determinó detener a la pareja para después imponerles una multa. La Ley de Delitos Sexuales de 2004 proclama que es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño público. La multa para la pareja fue de mil euros, equivalente a 19 mil pesos mexicanos.

Pareja tiene relaciones en la cabina del tren en España

Este no es el primer escándalo que genera una pareja en un transporte, pues en agosto pasado se reportó que dos personas tuvieron relaciones en la cabina de un tren en España. El hecho ocasionó un retraso de media hora, pues el hombre involucrado era el interventor del tren, quien se metió a escondidas en la cabina para tener sexo con su pareja.

Quien descubrió a los dos involucrados fue el conductor y al percatarse de la situación se negó a conducir ese vagón y pidió que se cambiara esa unidad, esto generó un retraso en lo que los trabajadores activaban otra unidad, esto a pesar de que los pasajeros ya estaban a bordo del transporte.