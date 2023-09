VIDEO: Pirotecnia se dispara hacia el suelo y deja lesionados en Camargo, Chihuahua

No todo es alegría tras los festejos de las fiestas patrias con motivo al Día de la Independencia de México y es que en el caso de Camargo, Chihuahua, el uso de la pirotecnia no resultó como lo esperaban, pues al momento de detonar los fuegos artificiales, en vez de tomar dirección hacia arriba esta se fue hacia abajo, donde se encontraban los espectadores; lo anterior se aprecia en un video grabado por uno de los presentes.

La pirotecnia explotó, provocando a su vez varias detonaciones, pues la pólvora salió disparada hacia el suelo. De forma preliminar, se conoce que cuatro personas resultaron lesionadas.

⛔️⚠️Pirotecnia explotó provocando a su vez varias detonaciones cuando la pólvora, en vez de salir disparada hacia arriba, cayó al suelo.

Fueron cuatro personas las que resultaron lesionadas tras la explosión de la pirotecnia

Varios cohetes encendidos salieron disparados directo hacia la multitud que disfrutaba de los festejos. Los presentes huyeron del lugar para intentar resguardarse. Se conoce que personal de Bomberos llegó al lugar para sofocar la explosión de los juegos pirotécnicos y prevenir cualquier otro accidente.

En esta temporada es común que en los festejos se ocupe pirotecnia para dar color y luz a las celebraciones. Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y lanzarlo al aire van más allá de solo la explosión multicolor, como en el caso de los habitantes de Camargo, Chihuahua.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha exhortado a padres familia hacer conciencia sobre el riesgo que implica que niñas y niños tengan en sus manos juegos pirotécnicos, ya que estos no tienen las habilidades para utilizarlos y su mal manejo puede derivar en daños en músculos, piel o deformaciones faciales.

Recomendaciones para el uso de la pirotecnia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda evitar portar artefactos pirotécnicos en los bolsillos, porque la fricción puede detonarlos; no encenderlos en las manos ni dentro de latas o botes que puedan fragmentarse y causar lesiones; y no recoger del piso aquellos que no hayan detonado y mojarlos antes de levantarlos.

En caso de quemaduras o lesiones, es necesario acudir a los servicios de emergencia y evitar colocar remedios caseros en la piel. De igual manera, se sugiere mantener a los animales de compañía en un lugar cerrado y confortable para protegerlas del ruido, ya que los cohetes pueden alterarlos.