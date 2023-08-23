VIDEO: Momento en el que la policía rescata a mujer encadenada por el cuello en Kentucky

La policía de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, rescató a una mujer encadenada del cuello al suelo en una casa. El momento del rescate fue grabado por las cámaras corporales de los oficiales.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la policía local, y rápidamente se volvieron virales por lo impactante del momento.

De acuerdo con las autoridades de Kentucky, los gritos de auxilio de la mujer alertaron a algunos vecinos, quienes llamaron a emergencias para avisar que había una mujer secuestrada.

Rescatan a mujer encadenada en Louisville

Cuando los uniformados llegaron, vieron a una mujer parada en la ventana del segundo piso de una casa, ella era quien gritaba por ayuda. Los oficiales trataron de forzar la puerta para ingresar pero ésta estaba atrincherada.

Finalmente, los oficiales obtuvieron una escalera y ascendieron a la ventana del segundo piso. Dentro, descubrieron a una mujer encadenada. La persona tenía una cadena alrededor de su cuello, que estaba asegurada por un candado, y esa cadena estaba atornillada al suelo con tornillos.

Los agentes rompieron las cadenas con un hacha que encontraron en la misma casa, para poder liberar a la mujer.

“Nuestra unidad de violencia doméstica ha estado trabajando sin parar en este caso”, indicó el departamento de seguridad de Louisville.

Dos días después del incidente, la policía arrestó al presunto sospechoso de secuestrar y mantener encadenada a una mujer.