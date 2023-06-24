VIDEO: Policías en Argentina allanan por error una casa donde había dos niños

Momentos de terror vivieron una niñera y dos pequeños hermanitos, cuando un grupo de policías allanó su casa en Rosario, Argentina, en busca de una supuesta asesina, sin embargo, todo fue un error de los uniformados.

Los agentes ingresaron a la casa equivocada para arrestar a una mujer sospechosa de matar a una persona, al entrar vieron que en el lugar solo estaba una mujer con dos niños de 7 y 4 años y aún así continuaron con el cateo.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se pudo ver a la niñera en el comedor junto a los dos niños, de repente se escuchó un ruido fuerte, por lo que mujer se levantó para ver qué pasaba.

@azulchechu Situación de mierda la que vivimos hoy mi flia, los niños, la niñera. Realmente no puede pasar equivocarse, romperme todo...momento de mierda...quien me arregla todo los destrozos....tratarnos como delicuentes, somos una flia laburadora...mis niños asustados debajo de la mesa y Cande siendo apuntada con un arma....voy a llegar hasta lo último... ♬ sonido original - Azul Chechu

Cuando se dio cuenta que eran varios policías, trató de evitar que entraran, cerrando la puerta con llave, mientras los pequeños sin entender lo que sucedía se escondieron debajo de la mesa.

De nada sirvió que la niñera cerrara la puerta con llave y utilizara su cuerpo para evitar que entraran, ya que de un momento a otro los uniformados lograron ingresar al hogar. La mujer solo puso las manos en alto y les decía que había dos niños en la casa.

Los policías fuertemente armados, entraron a la vivienda y empezaron a revisar todo el lugar, mientras la niñera preguntaba qué pasaba sin recibir respuesta. La joven se acercó a los niños y los abrazó para tranquilizarlos.

Policías hallanan la casa equivocada en Argentina

Después de varios minutos, los policías se dieron cuenta que allanaron la casa equivocada y simplemente se salieron, no sin antes haber roto todo a su paso.

Cuando la dueña de la casa llegó encontró que había aún policías custodiando su entrada, al preguntar qué pasaba, los uniformados le mostraron la dirección y se dio cuenta que se trataba del lugar equivocado, pero la descripción coincidía con la de su hogar y por eso entraron a la fuerza.

La mujer le exigió a las autoridades que respondieran por los destrozos materiales que dejaron los oficiales en su casa después del error, sin embargo no recibió respuesta.

El momento del allanamiento se volvió viral en redes sociales debido a la gravedad del error de la policía al entrar a la casa equivocada.

