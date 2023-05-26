VIDEO: Se registra sismo en las costas de Japón de magnitud 6.2; no se reportan daños

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo hoy 26 de mayo de magnitud 6.2 en las costas de Japón, lo que provocó la suspensión de algunas actividades como el servicio de trenes.

El epicentro tuvo lugar en el mar, frente a la costa de la península de Chiba, a una profundidad de 44.5 kilómetros. El movimiento se sintió en Tokio y otras zonas del este del país.

Las prefecturas de Chiba e Ibaraki informaron sobre una fuerte sacudida; sin embargo, las autoridades destacaron que no se presentaron daños severos en las regiones, tampoco se informó de víctimas o lesionados.

Notable quake, preliminary info: M 6.2 - 11 km SSE of Asahi, Japan https://t.co/nGg0wFW8Do — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 26, 2023

Pese al fuerte movimiento, no se emitió una alerta de tsunami en Japón. Asimismo, medios de comunicación locales informaron que no se presentaron problemas en la planta nuclear Tokai 2 en Ibarak.

Videos del sismo hoy 26 de mayo en las costas de Japón

A través de redes sociales, varios usuarios compartieron videos del momento del sismo hoy 26 de mayo en Japón y cómo lo vivieron.

En las imágenes se aprecian postes moviéndose fuertemente, en otro se ven varias personas en un restaurante comiendo y justo en el momento que inició el temblor y las lámparas comenzaron a moverse.

🚨#AlertaADN

Sismo de 6.2 sacude la costa de Japón 🇯🇵. Las autoridades descartan riesgo de tsunami. El servicio de trenes se encuentra suspendido pic.twitter.com/tMw99e6F76 — adn40 (@adn40) May 26, 2023

🇯🇵JAPÓN | Así se percibió en el restaurante de "Tokyo DisneySea" en la ciudad de Urayasu, prefectura de Chiba el #sismo de magnitud 6.2. #RochexRB27 #Earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/xDmhHyFaZY — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) May 26, 2023

Sismos en Japón

Japón es un país donde son comunes los sismos de alta magnitud, el pasado 5 de mayo se registró otro temblor de 6.3 en la prefectura de Ishikawa, cerca de la costa centroccidental, la principal del país. El saldo de ese sismo fue una persona muerta y 41 heridos.

En 2011, entre el 9 y 11 de marzo ocurrieron una serie de terremotos, considerados de los más devastadores de la región, ya que alcanzaron una magnitud de 9.1, dejando más de 15 mil muertos.

