VIDEO: Golpe de estado en Gabón: Así tomaron el poder los militares en África

Más de medio siglo tuvo que esperar el pueblo de Gabón para que la familia en el poder, comandada por Ali Bongo desde hace 14 años, fuera finalmente derrocada, esto luego de un golpe de estado efectuado por un grupo de militares este miércoles 30 de agosto.

Los elementos de las Fuerzas Armadas gabonesas transmitieron un mensaje por televisión nacional en el que comunicaron que las últimas elecciones quedaban anuladas y que esto significaba "el fin del régimen actual", poniéndole punto final a las instituciones que imperaban en el país.

Esta rebelión militar dejó imágenes de celebración por parte de los ciudadanos de Gabón que buscaban un cambio de situación política, pues desde hace 55 años era gobernado pro la familia Bongo y el sábado pasado había conseguido una nueva reelección con más del 64% de los votos.

Así se vio el golpe de estado en Gabón por militares

Ciudadanos de Gabón celebraron el golpe de estado por militares|GAETAN M-ANTCHOUWET/GAETAN M-ANTCHOUWET via REUTERS

Golpe de estado en Gabón: Hombres y mujeres se fotografiaron con militares tras derrocar a Ali Bongo|STRINGER/REUTERS

Fue un grupo de 12 militares los que aparecieron en televisión afirmando que representaban a las "fuerzas de defensa y seguridad" mediante la cadena Gabón 24. Ahí mismo argumentaron que la decisión fue para evitar que el país se sumiera en el caos debido a un "deterioro continuo de la cohesión social".

Nuestro hermoso país siempre ha sido un remanso de paz. Hoy, este país atraviesa una grave crisis institucional, política, económica y social Militares de Gabón

En Gabón, después de días de incertidumbre tras las elecciones y de acusaciones de fraude electoral, acaba de producirse un golpe de Estado.



Doce militares aparecieron en televisión para anunciar que anulaban los resultados electorales y disolvían "todas las instituciones de la… pic.twitter.com/LWtJ2BuzJV — Camarada Fibrik (@Fibrik_Oficial) August 30, 2023

¡África se libera! ...grupo de militares toma el control del gobierno en Gabón y desconoce las últimas elecciones fraudulentas "ganadas" por Ali Bongo, la familia Bongo gobernaba por décadas en beneficio de Francia, la explotación debe terminar... la gente salió a festejar!! pic.twitter.com/JZNOqizLrD — DAViD.cu (@_Davidcu) August 30, 2023

¿Qué está pasando en Gabón?

Interpretado como un momento de liberación en África, el golpe de estado en Gabón pone fin a una dictadura de al menos 14 años por un mismo presiente, pero con presencia en el poder desde hace 55 años por la familia Bongo, la cual ha sido criticada, entre varias cosas, por su gran influencia por el gobierno de Francia.

"En nombre del pueblo gabonés y garante de la protección de las instituciones, el CTRI (Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones) ha decidido defender la paz poniendo fin al régimen vigente", mencionaron en el comunicado, donde también afirmaron que Ali Bongo Ondimba estaba en condición de arresto domiciliario y recibiendo atención médica.