VIDEO: Soldado es atropellado durante una persecución y sale volando en Brasil

Un soldado fue atropellado por un conductor que rompió una barrera de seguridad cuando las fuerzas armadas de Brasil realizaban una persecución. El momento quedó grabado en un impactante video.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad en una intersección de Caxias do Sul, donde se puede ver el momento en que un auto rojo arrolló al soldado que intentaba detener el tráfico.

En el video se vio como una patrulla intentó frenar el tráfico y cerrar el paso al vehículo, poniéndose enfrente del camino; mientras el militar, con un arma en la mano, le marcó el alto al coche.

⚠️FUERTES IMÁGENES ⚠️



En Caxias do Sul, #Brasil, una persecusión terminó con un soldado de la Brigada Militar atropellado.



El agente resultó gravemente herido y fue trasladado al #hospital. pic.twitter.com/Lz6O8N9mrp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2023

Sin embargo, el conductor intentó seguir el camino, por lo que esquivó a otro auto y atropelló al soldado antes de chocar con la patrulla. El militar salió volando debido al atropellamiento y cayó en el cofre de la patrulla.

Militar atropellado en Brasil está grave

De acuerdo con los informes proporcionados por la Brigada Militar, el soldado sufrió una perforación pulmonar y fue trasladado a un hospital de la ciudad y fue sometido a una cirugía de emergencia.

El criminal que atropelló al militar tiene antecedentes de robo a peatones y violencia doméstica. Durante su huida fue herido de bala por parte de los oficiales, no obstante se encuentra estable y fuera de peligro.

