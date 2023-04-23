VIDEO: Trump regala pizza a su seguidores después de un mitin en Florida

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ofreció un mitin en Florida, al finalizar entró por sorpresa a una pizzería y regaló rebanadas de pizza a todos sus simpatizantes en Downtown House of Pizza en Fort Myers.

En redes sociales circularon videos en los que se vio al exmandatario con un caja de pizza de pepperoni en la mano y una rebanada que estaba comiendo en la otra, mientras la multitud coreaba su nombre y él les pedía que disfrutaran de la comida.

“Alguien quiere un pedazo de pizza que me he comido” gritó Donald Trump mientras la gente que lo rodeaba aplaudía sus chistes, aunque nadie quiso aceptar la rebanada que el mandatario mordió.

Donald Trump busca regresar a la Casa Blanca

Desde el año pasado, Donald Trump, anunció sus intenciones para postularse como candidato para la presidencia de Estados Unidos en 2024, en medio de varios problemas legales.

El ex mandatario estadounidense aseguró que en caso de ganar la presidencia 2024 de Estados Unidos “haría un mejor gobierno”; además, aseveró que se está preparando para un regreso increíble con el objetivo de “salvar a nuestro país”.

Sin embargo, la disminución de la popularidad de Donald Trump podría alentar a los posibles rivales a postularse, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se encuentra entre los que maniobran para posibles desafíos primarios republicanos en 2024.

Biden alista su candidatura para la reelección

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo podrían anunciar su campaña dereelección el martes de la próxima semana.

Un anuncio de Biden, de 80 años, el martes próximo, llegaría cuatro años después del día del lanzamiento de su campaña 2020. La fuente advirtió que el momento exacto de un anuncio puede ser variable.

Biden ha dicho durante mucho tiempo que tiene la intención de postularse nuevamente, pero la falta de un anuncio formal había sembrado dudas entre los partidarios sobre si uno de los líderes mundiales más antiguos se comprometería o debería comprometerse a otro mandato de cuatro años. Tendría 86 años al final de un segundo mandato.

