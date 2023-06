VIDEO: “Dile a mi esposa...”, último mensaje del piloto de helicóptero en Campeche

Tras el desplome del helicóptero de una empresa privada que prestaba sus servicios para la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la sonda de Campeche, se difundió el audio del último mensaje que emitió el piloto de la aeronave en la que perdió la vida.

El dramático mensaje deja escuchar las palabras que intercambió Óscar, como se llama el piloto, con la torre de control.

“Emergencia, tengo problemas para controlar la máquina... No, parece que se rompió una varilla del cambio de paso voy a … esto a 4 - 5 millas... Óscar vamos para allá, tranquilo Óscar... Óscar tranquilo... Si no la libro dile a mi esposa, mi hija que las quiero mucho. No te preocupes Óscar, todo va a salir bien, estamos a 22 millas óscar. En la 345 vamos para allá tranquilo Óscar...”, se escucha en el audio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:20 de la mañana en lasonda de Campeche. El helicóptero con matrícula XA-EHI había salido de los helipuertos de Ciudad del Carmen y hacía un vuelo para una plataforma petrolera.

Se dio a conocer que dos personas perdieron la vida se trata del piloto y copiloto, fueron encontrados por embarcaciones de Pemex y la Secretaría de Marina (Semar).

Las investigaciones continúan para determinar las causas del desplome.

Hallan a tripulantes de helicóptero caído en Campeche

Petróleos Mexicanosinformó que a las 6:43 horas ocurrió el accidente de un helicóptero de la compañía Heliservicios, aproximadamente a 11 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche.

La aeronave se encontraba en trayecto a plataformas, el cual era tripulado únicamente por el piloto y su copiloto, quienes son las personas que un primer momento estaban desaparecidas y que posteriormente fueron halladas sin vida.

Precisó que la Secretaría de Marina (Semar) envió dos embarcaciones ( Doña Paula y Doña Blanca) para la búsqueda y rescate de dos personas que realizaban el viaje.

Y que inició el procedimiento de investigación causa-raíz del incidente, para determinar lo que originó el desplome de la aeronave propiedad de la empresa Heliservicio.