VIDEO: Momento en que vehículo embiste a varias personas en Bogotá

Un vehículo embiste a un grupo de personas durante un evento de autos y música efectuado en Bogotá, no te pierdas el video.

Momentos de angustia y desesperación vivieron los asistentes al evento (Motor Car Music Show), de hecho muchos de ellos corrieron para no ser arrollados por el vehículo que terminó estrellándose contra una columna.

Los amantes de los automóviles pudieron disfrutar durante el Motor Car Music Show, que se efectuó en el centro de convenciones de Corferias en Bogotá, sin embargo, un lamentable accidente empañó el evento. Uno de los vehículos embistió a algunos de los asistentes, causando conmoción y desconcierto entre las personas que fueron testigos del siniestro.

El accidente quedó registrado en videos captados por asistentes al Motor Car Music Show y que ahora circulan en las redes sociales. Imágenes del momento en que un vehículo embiste a un grupo de personas durante un evento de autos y música efectuado en centro de convenciones de la capital de Colombia.

Momentos de desesperación y angustia vivieron los asistentes al evento, algunos lograron correr por unos cuantos metros para no ser atropellados por el vehículo que terminó estrellado contra una columna.

Accidente en #Corferias en el evento de #McmShow. Camioneta de competencia pierde el control y se lleva a una niña de 12 años. 😔😔 pic.twitter.com/DkLBsyRSmb — Cindy♡Avila (@AlexaAvila24) January 23, 2023

¿Por qué el vehículo embistió a la multitud en Bogotá?

Presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo, testigos aseguran que aceleró a fondo y cuando quiso frenar, el automóvil se derrapó, esto hizo que se saliera de la zona de tránsito y por lo que terminó embistiendo a las personas.

Testigo:

En algún momento el señor venía acelerado y para cuando frenó el carro derrapó y fue cuando pues ocurrió el accidente dentro de Corferias.

Uno de los testigos de dijo a nuestro canal aliado de Noticias Caracol, que: "Casi todos los carros estaban haciendo lo mismo, acelerando sus carros, mostrando el carro de lujo".

Cabe señalar que la falta de pericia del conductor del vehículo y la irresponsabilidad de la gente que se atravesó para ver los autos de cerca, también fueron factores determinantes en este accidente que dejó a una mujer de 22 años con fuertes heridas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que la víctima presentó trauma craneoencefálico y de tórax.

Accidente en #corferias en el evento de #mcmshow. Al parecer atropellaron a una niña pic.twitter.com/BOO66IAaPB — Juan Felipe Ledesma Velasquez (@JuanFelipeLede5) January 23, 2023

Vehículo no cuenta con el seguro automovilístico obligatorio en Colombia

Familiares de la mujer lesionada, aseguran que en Corferias no hubo "la seguridad que corresponde. Acá vienen muchas familias, hay niños, hay adultos y lastimosamente no están las medidas".

Organizadores del Motor Car Music Show, no se pronunciaron al respecto pero la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que el vehículo no cuenta con SOAT (seguro automovilístico obligatorio en Colombia), ni con la revisión técnico-mecánica por tratarse de un vehículo de exhibición. Autoridades investigan los detalles del siniestro.