Este domingo, un sismo de magnitud 5.5 ocurrió en la parte oriental de China. Según las autoridades, 21 personas resultaron heridas y más de un centenar de edificios colapsaron como resultado del sismo.

El sismo se produjo alrededor de las 2:33 a.m., hora local, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la ciudad de Dezhou, en la provincia de Shandong. Fue el terremoto más intenso registrado en esta provincia, lo que sorprendió a los residentes.

El sismo se sintió incluso en ciudades distantes como Pekín, Tianjin y Shanghái, que se encuentran a unos 800 kilómetros del epicentro.

Cámara de seguridad registra el momento exacto del fuerte sismo 5,5 en China.



🎥Video grabado desde la ciudad Shandong, ubicada a 330 km al este del epicentro.#Sismo #Terremoto #earthquakes #china pic.twitter.com/Fs2KhMtnSc — Terremotos y Volcanes (@earthquake87129) August 5, 2023

Decenas de heridos y escombros por la región

Las autoridades de Dezhou informaron que 21 personas resultaron heridas, de las cuales 10 fueron hospitalizadas por lesiones menores y 13 sufrieron heridas que no requirieron una intervención médica significativa.

Los informes indican que al menos 156 casas e inmuebles fueron destruidos debido a la intensidad del movimiento y 52 réplicas se registraron después del evento.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron lámparas balanceándose violentamente en los techos de las habitaciones y personas aterradas buscando refugio. Se observaron paredes fisuradas, ladrillos esparcidos en el suelo y escenas de pánico en la región cercana al epicentro, en Pingyuan, Shandong.

Otro vídeo del fuerte terremoto que ocurrio justo a media noche en el este de China. pic.twitter.com/Bj7ZNdUv8c — 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮👁️‍🗨️ (@AlertaInfoe) August 5, 2023

Diversas afectaciones por el sismo

Ante esta situación, el Ministerio de la Gestión de Situaciones de Urgencia de China envió varios equipos de rescate a Shandong, quienes trabajan incansablemente para ayudar y acelerar las operaciones de rescate.

Afortunadamente, la red de distribución de agua y las infraestructuras de comunicación en la región funcionan con normalidad, pero por razones de seguridad, se suspendió el flujo de trenes en la zona el domingo.

Aunque China está acostumbrada a los terremotos, es inusual que se produzcan en la parte oriental del país, una zona donde raramente ocurren temblores de esta magnitud. Según la Oficina de Sismología China, la probabilidad de un terremoto de mayor intensidad en esta región es muy baja, casi nula.