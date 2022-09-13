VIDEO: “Viejo enfermo, asqueroso”, insultan al Príncipe Andrés

Durante la procesión del féretro de la Reina Isabel II hacia la Catedral de St Giles, un joven de 22 años insultó al Príncipe Andrés al gritarle “Andrés asqueroso” y “viejo enfermo”.

El hombre que insultó al príncipe Andrés fue sometido por la policía de Escocia, mientras el joven se defendió asegurando que no había hecho nada malo. Posteriormente fue llevado a la cárcel.

Mientras la policía de Escocia detuvo al sujeto que insultó al Príncipe Andrés, él y sus hermanos continuaron caminando detrás de la carroza fúnebre que llevaba el cuerpo de la Reina Isabel.

#12Sep | "¡Eres un viejo enfermo!": abuchean e insultan al príncipe Andrés mientras seguía el féretro de su madre, la reina Isabel II. pic.twitter.com/DObOPoxs5X — Dalier News 🇻🇪 (@DalierNews) September 12, 2022

Protestas contra la realeza en el funeral de la Reina Isabel II

Este no fue el único incidente que vivió la familia real en Escocia, varias personas llamadas “antimonárquicos” realizaron protestas frente a las Casas del Parlamento este martes.

En incidentes separados, la policía escocesa dijo que había realizado tres arrestos en Edimburgo relacionados con alteraciones de la paz, que causaron disturbios, el domingo y el lunes cuando el ataúd de la Reina Isabel II recorría la ciudad.

Una mujer de 22 años, que había sido fotografiada con un cartel antimonárquico, y un hombre de 74 años que fueron arrestados por separado el domingo, fueron acusados de alteración del orden público.

El tercero, un hombre de 22 años, arrestado el lunes en la ruta de la procesión del ataúd de la Reina Isabel II por Edimburgo, aún no ha sido acusado.

¿Por qué insultaron al Príncipe Andrés?

El Príncipe Andrés fue acusado de abusar de mujeres menores de edad junto al magnate Jeffrey Epstein.

La relación del Príncipe Andrés con el líder de una red de trata de mujeres le causó una demanda en Nueva York y que la Reina Isabel II le retirara sus títulos militares.

Una mujer, identificada como Virginia Giuffre, acusó al Príncipe de York de haberla violado cuando ella tenía 17 años. Sin embargo, el Príncipe Andrés niega las acusaciones de abuso sexual cometidas hace más de dos décadas en la casa londinense de la exasociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, y de que abusó de ella en otras dos propiedades del financiero.