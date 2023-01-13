Viernes 13 y podrías llevarte 25 mil millones en lotería Mega Millions

El premio mayor de la lotería de Estados Unidos, Mega Millions, alcanzó un estimado de mil 350 millones de dólares (poco más de 25 mil millones de pesos) y se juega este viernes 13. Se trata del segundo premio más grande en su historia y del cuarto premio mayor de lotería más grande de todos los tiempos.

Hasta el sorteo del martes (10 de enero de 2023), premio mayor de Mega Millions era de mil 100 millones de dólares, pero durante el sorteo nocturno de esa jornada, ninguna persona se llevó el premio de este lotería que ascendió a mil 350 millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos.

El premio mayor de Mega Millions hace historia como el segundo premio mayor más alto de esta lotería norteamericana, por lo que este viernes 13 podría ser una jornada de suerte de algún "jugador".

Mega Millions: "Nuestras loterías miembros recaudan fondos para muchas buenas causas, que van desde la educación hasta los programas de conservación. Estamos orgullosos de apoyar estos esfuerzos".

Cabe señalar que la lotería Mega Millions llegó a esta cantidad luego de prácticamente tres meses sin que se registrara algún boleto ganador.

El último premio mayor que se ganó fue a mediados de octubre, cuando dos boletos ganadores, uno en California y otros en Florida, se ganaron 502 millones de dólares, unos 9 mil 500 millones de pesos. Desde aquella vez, el premio mayor del Mega Millions se han ido acumulando a más de 33 millones de boletos ganadores, incluidos 68 jugadores que se llevaron a casa, 1 millón de dólares o más.

Conforme a un comunicado de la lotería Mega Millions, en su historia se han registrado seis premios mayores ganados durante la jornada de un viernes 13, cuatro de estos premios fueron "reclamados" en Michigan y otros han sido repartidos en Nueva York, Rhode Island y Ohio.

Aunque Mega Millions se juega en 45 estados de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia (DC) y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, cualquiera en México puede comprar un boleto mediante un servicio de compra de lotería en línea.

I’m happy that Mega Millions will be won by someone who can’t count above 20 pic.twitter.com/3CZ44c4Vs3 — Michelle Collins (@michcoll) January 11, 2023

¿Cómo se juega Mega Millions?

-Elija 5 números comprendidos entre el 1 y el 70

-Añada un número adicional entre el 1 y el 25 (llamado Mega Ball)

-Repita el proceso hasta completar las líneas deseadas

-Puede obtener combinaciones automáticas aleatoriamente, o seleccionar sus números de la suerte manualmente

-Realice el pago "en línea" y ¡Suerte!... reciba su boleto escaneado.

Mega Millions jackpot soars above $1 billion after months with no winner. Here's why it's harder than it used to be to win the lottery. https://t.co/YrJt89iEeD pic.twitter.com/VzndkQbdyJ — Tony Montana  (@TownyMontana) January 10, 2023

¿Cuándo es el sorteo de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se efectúan los martes y viernes, en Atlanta. Se juega a las Diez de la noche, hora de México). Las ventas de boletos del Mega Millions se cierran aproximadamente una hora antes pero al jugar "online", se cierran con mayor anticipación, para que su boleto pueda ser comprado en margen de tiempo.