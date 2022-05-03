¡Adiós Villarreal!; Liverpool a la final de Champions League en París

Liverpool se recuperó el martes de una desventaja de dos goles, y en una ráfaga ofensiva de menos de 15 minutos superó 3-2 como visitante al Villarreal para meterse en la final de la Champions League que se dispurará el próximo 28 de mayo en París.

El equipo de Jürgen Klopp sobrevivió a un mal primer tiempo, en el que terminó dos goles abajo en el marcador, pero mostró todo su poderío en ataque en la segunda parte para avanzar a su tercera final de la Champions League en cinco temporadas.

El equipo de la Premier League había ganado 2-0 en Inglaterra la semana pasada y sumó otra victoria en un campo empapado por la lluvia en España, a pesar de haber sido dominado como rara vez se ve en la primera mitad.

El Villarreal salió con todo, alentado por su fiel afición que abarrotó su estadio con un aforo máximo de 23.500 asientos y abrió el marcador a los tres minutos con un disparo de Boulaye Dia.

Tras ver en Anfield a un Villarreal que parecía una sombra de sí mismo, la vuelta mostró un equipo completamente diferente, el conjunto agresivo y atrevido que eliminó a la Juventus en octavos y al Bayern Munich en cuartos, con una presión implacable en espacios cortos, obligando al Liverpool a jugar retrasado y a cometer errores inusuales.

La precisión de pase del Liverpool, del 66%, fue la más baja que han logrado en la primera mitad de un juego en todas las competiciones esta temporada.

El Villarreal niveló el marcador global con un cabezazo de Francis Coquelin desde cerca del arco y parecía que el Submarino Amarillo estaba a punto de llevar a cabo su milagrosa remontada.

Pero Klopp hizo ingresar a Luis Díaz desde el banquillo y el extremo colombiano cambió la dinámica del partido, abriendo espacios y aprovechando a un Villarreal que parecía haberse quedado sin reservas físicas.

Villarreal se queda en el camino; Liverpool a la final de la Champions League en París. REUTERS/Pablo Morano|PABLO MORANO/REUTERS

Villarreal se queda en el camino; Liverpool irá la final de la Champions League en París

Giovani Lo Celso / Jugador Villarreal:

Hicimos 45 minutos muy buenos, pero ellos son un rival muy duro. A nosotros, después del desgaste que hicimos en el primer tiempo, nos costó mucho más en el segundo tiempo. Estos partidos se definen por detalles, hicimos una muy buena primera mitad, después ellos encontraron espacios.

"Estamos muy tristes, muy dolidos, porque queríamos jugar esa final, pero enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo, que está hace tiempo allí en la elite", agregó el centrocampista del Villarreal.

A medida que aumentaba la presión, parecía inevitable que el elenco inglés iba a marcar. Y el descuento llegó tras una brillante combinación entre Fabinho y Mohamed Salah en el lateral derecho.

El centrocampista brasileño recuperó un balón suelto cerca del área del Villarreal, pasó a dos defensores y combinó con el egipcio, que le asistió con un pase en profundidad entre tres defensas dejándolo solo para marcar con un tiro cruzado raso entre las piernas de Gerónimo Rulli.

Díaz se metió en el medio del área para cabecear un pase de Alexander-Arnold para poner el 2-2 a los 67 minutos.

Siete minutos después, Rulli intentó despejar un pase largo a Sadio Mané fuera del área pero le erró al balón, dejando solo al delantero senegalés que remató ante la valla vacía.

Liverpool enfrentará en la final de la Champions League en París el 28 de mayo, al Real Madrid o al Manchester City, que disputarán el partido de vuelta de su semifinal este miércoles; El City se impuso 4-3 como local en la ida.