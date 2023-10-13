Vinculan a proceso a Ramón Sosamontes por su presunta implicación en la “Estafa Maestra”

Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de Rosario Robles Berlanga, fue vinculado a proceso por presuntamente haber participado en la llamada “Estafa Maestra”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control de la CDMX dictó auto de vinculación a proceso contra Sosamontes, por el probable uso indebido de atribución y facultades.

Las investigaciones del FGR señalan que Ramón Sosamontes presuntamente contrató de forma indebida y con recursos públicos, servicios de Radio y Televisión en el estado de Hidalgo, estos mientras trabajaba como Jefe de Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde Robles era titular.

Ramón Sosamontes es señalado de desviar 353 millones de pesos

En total, se estima que el daño a la Hacienda Pública Federal fue de 353 millones de pesos. Lo anterior, implicó “el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarlos con propósitos delictivos” de acuerdo con la FGR.

En la audiencia, el juez fijó tres meses de plazo para las investigaciones complementarias. Por otro lado, la medida cautelar que le impusieron a Ramón Sosamontes, fue la prohibición de salir del país.

¿Qué es la Estafa Maestra?

La llamada “Estafa Maestra” fue un esquema por el que dependencias de nivel federal malversaron recursos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fantasmas.

En una investigación periodística cerca de 100 empresas fantasma fueron expuestas por el desvió de 7 mil 760 millones de pesos. Al menos 11 dependencias en todo el país estuvieron relacionadas, 8 universidad públicas y cerca de 50 servidores también.

Rosario Robles, quien también fue señalada dentro de la “Estafa Maestra”, abandonó la cárcel el 19 de agosto de 2022, luego de permanecer 3 años en Santa Martha Acatitla. Lo anterior luego de un cambio de medidas cautelares.

Rosario Robles debe presentarse periódicamente a firmar. Asimismo entregó su pasaporte para evitar que abandone el territorio mexicano.