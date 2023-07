Alejandro Moreno declara que violencia en Chilpancingo es por ausencia de Estado

Ciudad de México. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó que la violencia en Chilpancingo, Guerrero refleja la ausencia del Estado y su incapacidad para aplicar la ley y pacificar al país.

Por lo que pidió al gobierno federal armar una mejor estrategia de seguridad y resolver los problemas que aquejan al país y no desviar la atención ni al pasado ni a la oposición.

“El Estado mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay medicamentos, no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal. Entonces este gobierno muestra su incapacidad para dar resultados. Hoy todo el país se incendia, más de mil municipios no se puede transitar y esto es previo a que se está generando un clima de violencia, un clima de inseguridad y eso lo están orientando rumbo a la elección”, reclamo “Alito” Moreno.

Alejandro Moreno señala a alcaldesa de Chilpancingo por reunirse con un presunto líder criminal

El líder de los priistas dijo que ante la reunión que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder criminal de “Los Ardillos” se deben rendir cuenta.

“Aparte de cínicos y sinvergüenzas, bueno, hay que esperar que tenga una sanción, porque está abiertamente, públicamente lo que se ha dado en las reuniones con delincuentes, con criminales, y a dónde vamos a llegar”, reclamó.

Entrevistado al termino de la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el también legislador federal del PRI, responsabilizo al presidente López Obrador de pretender desviar la atención de los problemas que vive el país con sucesión presidencial adelanta y se olvidó del calendario donde, “como dicen en mi pueblo, primero es enero y luego es febrero”.